L’associazione ContiamoCI ha presentato il libro di Gianluca Pellegrino “Aria sotto il mare”

Giornata ricca di emozioni quella di giovedì scorso 16 Maggio 2024 per uno degli appuntamenti del cartellone “E…venti di Primavera 2024”, che ha visto protagonista Gianluca Pellegrino ed il suo libro “Aria sotto il mare” edito da Giovane Holden Edizioni.

I protagonisti della giornata sono state le delegazioni di tre istituti Comprensivi di Barcellona Pozzo di Gotto, che accompagnati dai loro docenti, hanno vissuto un’esperienza all’insegna della comunicazione semplice e carica di contenuti sociali.

Dopo i ringraziamenti ai dirigenti degli istituti presenti, alle assessore Viviana Dottore e Angelita

Pino, Gianluca Pellegrino con semplicità e grande sensibilità ha descritto il vero motivo di questo incontro, sottolineando che non sarà l’unico nel comprensorio: “Il desiderio non è presentare una biografia, ma diffondere un messaggio dedicato a chi cerca la via per raggiungere i desideri nascosti negli abissi del proprio cuore”.

Gianluca ha realizzato il suo desiderio, esplorare il mondo marino e raggiungere i 14 metri sotto il livello del mare: “La sua volontà ferrea, che nasce dalla purezza di un sogno, è in grado di realizzare – si legge in una nota degli organizzatori – ciò che appare impossibile. Con schiettezza ha descritto un percorso personale complicato, fatto di sacrifici e sofferenza, di dubbi e di delusioni brucianti. Gianluca è una poderosa ispirazione per chi teme i propri limiti e facendosi abbattere da essi rischia di rinunciare alla meraviglia che una vita piena offre“.

Tra i brani letti dai ragazzi della scuole c’è stata anche la poesia “Senza Confini” di Alessia Trovato, molto apprezzata dai presenti. Carmen Trovato, referente provinciale dell’associazione ContiamoCI! ha colto l’occasione per invitare i ragazzi all’uso responsabile del telefonino e dei social, così da tornare ad interagire fra di loro in presenza e non attraverso uno schermo. E’ stato fatto anche un accenno al fenomeno Hikikomori, termine importato dal Giappone per indicare letteralmente chi sta in disparte, interrompendo i rapporti sociali, abbandonando le attività sportive e, a volte, perfino la scuola”.

Gianluca Pellegrino ha concluso con una frase tratta dal suo libro: ”La mia storia, pensai, sarebbe potuta servire ad incoraggiare i ragazzi perché davo loro la testimonianza che la disabilità non rappresenta un limite per raggiungere i propri sogni”.