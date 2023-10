Rodì Milici: via ai servizi di scuolabus e mensa

Sin dal suono della campanella, l’Amministrazione di Rodì Milici ha garantito servizio di scuolabus per le scuole di tutti gli ordini presente in Comune.

Inoltre, da giorno 2 ottobre è attivo il servizio di micro-nido comunale per 9 bambini rodiesi e dallo scorso 9 ottobre, per il secondo anno consecutivo, i bambini che convivono con una disabilità e che frequentano le scuole di Rodì Milici, possono essere liberi di raggiungere l’istituto scolastico con lo scuolabus.

Da lunedì prossimo 16 ottobre, invece, inizierà la mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e il micro nido comunale. I pasti verranno cucinati in loco con una cucina attrezzata e professionale all’interno dei locali scolastici.

“L’attivazione di questi servizi, afferenti l’ambito scolastico, mira a far ottenere ad ogni bambino gli strumenti necessari per l’apprendimento, nel precipuo interesse di garanzia del diritto allo studio.

Al contempo, le azioni pratiche e concrete intraprese per il settore scuola, sono volte ad offrire reale e tangibile sostegno alle famiglie. – ha affermato l’avv. Simona Palano, Assessore alla Pubblica Istruzione – In ossequio al principio del fare, che ha sempre sospinto e alimentato l’operato dell’Amministrazione Aliberti, Rodi Milici diverrà, ogni giorno di più, una comunità accogliente, a misura di bambino, nella quale tutti gli alunni, secondo le proprie inclinazioni, possano realizzare se stessi, trovando il loro spazio nel mondo.

