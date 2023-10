Calcio, l’Orsa Promosport presenta la squadra ed il nuovo direttivo: il presidente è Nino Bruno

L’Orsa Promosport, dopo due giornate del campionato di Prima categoria, ha organizzato presso un noto locale della città una cena sociale per presentare la squadra, guidata dal tecnico Giuseppe Salvo, ma soprattutto per annunciare il nuovo direttivo, che è guidato dal presidente Nino Bruno, con il ruolo di vicepresidente affidato a Francesco Etna.

All’incontro era presente anche l’assessore allo sport Roberto Molino, che ha augurato il meglio alla squadra per i risultati sportivi ed ha confermato l’impegno a sostegno delle società minori della città. In questo senso si proverà ad intervenire con le somme disponibili per consentire la piena fruibilità del pubblico sulla gradinata del campo Salvuccio Rao di Zigari.