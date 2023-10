Barcellona, il campo sportivo di Fondaconuovo è in condizioni critiche: interrogazione della consigliera Scolaro

La consigliera comunale del gruppo misto Melangela Scolaro ha presentato un’interrogazione con cui chiede di conoscere il destino del campo sportivo di Fondaconuovo intitolato a Felice Naselli.

“La struttura – sottolinea la consigliera – versa in condizioni critiche e necessita di interventi immediati. Le evidenti criticità riguardano la rete di recinzione, le panchine, il mancato funzionamento della caldaia, l’impianto di illuminazione, l’impianto di irrigazione e le tribunette (non agibili e dunque non utilizzabili). Considerati l’alto valore sociale, educativo e formativo dell’attività sportiva, nonché la necessità di promuovere lo sport e di sostenere le formazioni che operano sul nostro territorio si rende necessario un immediato intervento almeno al fine di ovviare alle criticità più impellenti”.

La consigliera d’opposizione propone di valutare la possibilità di concedere in gestione l’impianto per più anni, in modo tale da consentire al privato, pianificando nel tempo di intervenire anche in termini di valorizzazione e riqualificazione del bene stesso.

L’interrogazione presentata sarà discussa durante il prossimo question time in consiglio comunale.