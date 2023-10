Il museo didattico “Foscolo” festeggia la 19^ “Giornata del Contemporaneo” con la mostra “Strasegnando”

Il Museo Didattico “Foscolo” apre le porte ai visitatori sabato 7 ottobre 2023, in occasione della “Diciannovesima Giornata del Contemporaneo”. Sarà infatti inaugurata alle 11 una nuova mostra di incisioni dal titolo “STRASEGNANDO”, rassegna a cura del prof. Enzo Napoli e la direzione del Dirigente scolastico Prof.ssa Felicia Maria Oliveri.

Si tratta di un altro importante appuntamento per il Museo, che aderisce per il 7° anno consecutivo alla giornata organizzata e promossa dalla “AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani” offrendo un nuovo evento artistico aperto al pubblico con la presenza di numerosi incisori nazionali e internazionali, maestri indiscussi di una disciplina preziosa come la grafica d’arte.

La “Giornata del Contemporaneo”, promossa da “AMACI – ASSOCIAZIONI DEI MUSEI D’ARTE CONTEMPORANEA ITALIANI” e realizzata con il sostegno della “Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura” e con la collaborazione della “Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, dal 2005 porta l’arte contemporanea al grande pubblico coinvolgendo musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista su tutto il territorio nazionale, raccontando la vitalità dell’arte Contemporanea nel nostro Paese.

Filo conduttore nella Diciannovesima edizione sarà il tema dell’ecologia connesso a quello della sostenibilità, urgenze globali che ci mettono di fronte alla necessità di ripensare il sistema dell’arte contemporanea tramite una rinnovata consapevolezza e una più diffusa sensibilità.

Rispettando il tema proposto, il Museo Didattico “FOSCOLO” propone per l’occasione opere incisorie di: Juki Adachj, Marco Adami, Martina Arado, Ennio Boccacci, Alessandro Bonanno, Milvia Bortoluzzi, Jhoana Bosh, Josè Ramon Blanco Duran, Emanuela Cannata, Martina Carollo, Daniela Cipitì, Fausto De Marinis, Cristiano Ferraro, Domenico Garofalo, Giuseppe Giovenco, Giovanni Ginagò, Eliana Grimaldi, Sara Livne, Giuseppe Lo Presti, Marcela Miranda, Adriano Moneghetti, Irene Podgornik Badia, Nanhao Wang, Manlio Sacco, Giacomo Scilla.

Dopo l’inaugurazione la mostra “STRASEGNANDO” resterà fruibile al pubblico fino al 20 ottobre 2023 con i seguenti orari: nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10:00-12:30 / 15:00-17:00; nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00-12:30. Per appuntamento tel.345/4661692 e 090/9702519.