La Galleria PROgetto Città, per la Giornata del Contemporaneo, propone un Talk Art Happening

Sabato 7 ottobre 2023 torna la Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e con la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che dal 2005 porta l’arte contemporanea al grande pubblico.

GALLERIA PROgetto CITTA’ per l’occasione propone un TALK Art Happening ideato e curato dall’architetto Rosario Andrea Cristelli sulla produzione dell’artista messinese Marco Rizzo, che porta in galleria una selezione di opere di grande e piccolo formato, dalle più note già esposte in contesti nazionali e internazionali alle ultime produzioni inedite.

Il TALK Art Happening dal titolo “NO PLACE NO NAME NO DATE” sarà l’occasione per poter parlare delle opere in mostra a partire dall’immagine figurata, depurando la produzione pittorica da ogni riferimento spazio temporale. La volontà è quella di non dare riferimenti ulteriori rispetto alle opere stesse, né al titolo, né al luogo, né alla data di realizzazione concentrando l’attenzione sulla rappresentazione pittorica, vivendo l’esperienza da osservatore nella maniera più soggettiva possibile: “NO PLACE NO NAME NO DATE”. Una sorta di annullamento dei fattori spazio temporali che smettono di essere fattori assoluti e necessari, diventando fattori secondari, relativi e quindi non necessari, proponendo una lettura individuale e originale delle opere di Marco Rizzo.

L’evento ha il patrocinio culturale dell’Università della Terza Età di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’immagine guida di questa diciannovesima edizione della Giornata del Contemporaneo è l’opera Pa(y)sage Corporel (2023) di Binta Diaw (Milano, 1995), artista italo-senegalese scelta da Direttrici e Direttori dei musei AMACI dopo Michelangelo Pistoletto (2006), Maurizio Cattelan (2007), Paola Pivi (2008), Luigi Ontani (2009), Stefano Arienti (2010), Giulio Paolini (2011), Francesco Vezzoli (2012), Marzia Migliora (2013), Adrian Paci (2014), Alfredo Pirri (2015), Emilio Isgrò (2016), Liliana Moro (2017), Marcello Maloberti (2018), Eva Marisaldi (2019), Armin Linke (2021) e Giorgio Andreotta Calò (2022).

L’immagine realizzata da Binta Diaw nasce da una lunga ricerca che ha come punto di partenza il corpo femminile nero in relazione alle tracce di colonialismo presenti nella società odierna, ed è direttamente ispirata da un detto popolare in lingua Wolof della tradizione senegalese: Nit nitay garabam [L’essere umano è cura dell’essere umano].

Il filo conduttore della Giornata del Contemporaneo è sempre il tema dell’ecologia, connesso a quello della sostenibilità: urgenze globali che ci mettono di fronte alla necessità di ripensare il sistema dell’arte contemporanea tramite una rinnovata consapevolezza e una più diffusa sensibilità. “E’ un invito – afferma l’architetto Cristelli – ad essere sostenibili anche concettualmente, evitando ogni cosa non necessaria, quindi provocatoriamente sono state annullate le coordinate spazio/temporali della produzione in mostra di Marco Rizzo presso GALLERIA PROgetto CITTA’”.

La biografia di Marco Rizzo