Vulcano: presunto pusher milazzese scarcerato, deteneva la droga per uso personale

Arrestato dai Carabinieri di Vulcano, appena sbarcato da Milazzo, un 38enne milazzese è stato indagato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73 del d.P.R. 309/90.

A seguito dell’arresto in flagranza, l’uomo è stato soggetto a perquisizione della sua autovettura e delle sue due abitazioni.

Il PM ha, dunque, chiesto arresto e custodia cautelare in carcere e il Gip del Tribunale di Barcellona P.G. ha aderito alla richiesta.

In sede di interrogatorio di garanzia, l’indagato si è difeso dichiarando che la cocaina, di cui era stato trovato in possesso, fosse detenuta per uso personale.

Gli avvocati Sebastiano Campanella e Alfio Chirafisi hanno, quindi, proposto richiesta di riesame. Così, davanti al presidente Vermiglio, con a latere Silipigni e Smedile, sono stati prodotti dei documenti a supporto della difesa, tra cui un referto di analisi del sangue dell’indagato effettuato nel momento dell’ingresso presso la casa circondariale, dal quale è risultata una marcata positività alla cocaina, a conferma del fatto che l’indagato fosse un assuntore di stupefacenti.

Ieri mattina, il Tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Barcellona P.G. e rimesso in libertà l’indagato.