Il Barcellona Basket si prepara all’esordio sul campo del Sala Consolina: ecco il programma con la designazioni arbitrali

Il Basket Barcellona, dopo la presentazione ufficiale di martedì scorso, stringe i tempi in vista dell’esordio stagionale in serie B interregionale.

Per i ragazzi di coach Pippo Biondo, che seguirà dalla tribuna il match in terra campana per una squalifica rimediata nell’ultima gara della stagione, sarà una gara da affrontare con la testa libera di chi non ha nulla da perdere, contro un avversario più quotato rispetto ai giallorossi. Si tratta di un vantaggio da sfruttare per Drigo e compagni, che saranno guidati in panchina da coach Peppe Pirri, mostrando sul parquet le qualità tecniche e caratteriale messe in evidenza nella fase di preparazione.

La Fip Sicilia ha intanto ufficializzato le designazioni arbitrali per la prima giornata del torneo, che vede un programma già ricco, con gli Svincolati Milazzo cha faranno visita alla corazzato Orlandina, la Siaz Piazza Armerina che ospiterà Castanea, la Viola Rc che sarà ospite del Cus Catania e la Fortitudo Messina che viaggerà alla volta di Rende. Completa la giornata il confronto tra Basket School Messina e Virtus Ragusa. Di seguito pubblichiamo le designazioni, ricordando che le partite si giocheranno in gran parte domenica 1° ottobre alle 18, fatta eccezione per la gara tra Cus Catania e Viola Rc, anticipata a sabato alle 19.

SSD ORLANDINA BASKET A R.L. – SVINCOLATI A.S.D.

1° Arbitro PARISI ANDREA di CATANIA (CT)

2° Arbitro DE GIORGIO GIOVANNI di GIARRE (CT)

SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA – ASD CASTANEA BASKET 2010

1° Arbitro CAPPELLO CALOGERO di PORTO EMPEDOCLE (AG)

2° Arbitro TARTAMELLA ARTURO di TRAPANI (TP)

A.DIL. BIM BUM BASKET RENDE – FORTITUDO MESSINA

1° Arbitro CAPUTO ANTONIO di LAMEZIA TERME (CZ)

2° Arbitro GRECO GIANMARCO di CATANZARO (CZ)

CUS DIL. CATANIA BASKET 2003 – ASD PALLACANESTRO VIOLA SUPPOR

1° Arbitro LOREFICE ALESSANDRO di RAGUSA (RG)

2° Arbitro FILESI MATTEO di CHIARAMONTE GULFI (RG)

PALLACANESTRO SALA CONSILINA S – ASD BARCELLONA BASKET 4.0

1° Arbitro SANTONASTASO CLEMENTE di MADDALONI (CE)

2° Arbitro DEL GAUDIO MARCELLO GERARDO di MASSA DI SOMMA (NA)

BASKET SCHOOL MESSINA A.DIL. – VIRTUS KLEB RAGUSA S.S.D. A R.

1° Arbitro BARBAGALLO DANIELE di ACIREALE (CT)

2° Arbitro PUGLISI FEDERICO di ACI CATENA (CT)