“Il volo della civetta” di Antonino Genovese, presto in libreria

Sarà disponibile in libreria “Il volo della civetta” di Antonino Genovese.

Un altro romanzo di genere giallo e noir, in cui l’autore – lo scrittore medico anestesista barcellonese -fornisco al lettore gli stessi elementi dell’investigatore della storia per arrivare al colpevole.

Anche in questo caso, il suo vero obiettivo rimane l’introspezione psicologica dei personaggi e l’indagine sulla parte oscura che sta in ognuno di loro.

Di questo suo ultimo scritto, Antonino Genovese afferma: “L’idea di mettere nel calderone “Il Volto Santo” è quello di dare visibilità (e di fotografare) una realtà artistica del nostro territorio che è – probabilmente – poco valorizzata: il dipinto del Volto Santo. Ho utilizzato i dati storici a mio piacimento, ideando personaggi e fatti che non sono mai esistiti, calandoli in un periodo storico appassionante come il 600, per rendere la storia avvincente”.

Un elemento vero: l’opera d’arte, poco valorizzata e conosciuta. L’introspezione e la descrizione del territorio. Genovese, anche questa volta, non si smentirà, invogliando il lettore a leggere la storia tutta d’un tratto e a visitare i luoghi descritti.

Sicilia. Nella piccola parrocchia di San Nicolò, a Venetico, è custodita l’unica copia esistente al mondo del volto di Cristo. È un’opera inestimabile e nessuno ha mai avuto il permesso di fotografarla. Nonostante pochissimi conoscano il suo reale valore, il Volto Santo viene rubato. Sul furto indaga la squadra formata dai carabinieri Michela Giorgi, maresciallo della sezione Tutela del Patrimonio e Giacomo Vella, maresciallo, detto l’Islamico. Insieme a loro, come consulente, il critico d’arte Francesco Spagnolo, amico d’infanzia dell’Islamico ed ex amante di Michela. Il caso si complica quando il professor Giordano viene trovato morto, con le mani mozzate. Sotto i moncherini, qualcuno ha lasciato delle foto del Volto Santo. Tutto farebbe pensare a un omicidio di stampo mafioso e a un furto su commissione, ma l’Islamico e Giorgi non sono convinti. L’indagine si complica quando scompare nel nulla anche un giovane blogger con la passione dell’arte. Tra depistaggi, intuizioni e omertà la squadra dell’Islamico arriverà al fondo di una vicenda che sconvolgerà le vite di tutti. Sullo sfondo di una Sicilia aspra e dolce, la vicenda dei giorni nostri si intreccia con quella, ambientata tra il 1624 e 1625, di Vincenzo Bellini, artista messinese a cui il papa chiese di dipingere una copia del volto di Cristo.

Antonino Genovese, classe ‘84, vive di fronte alle isole Eolie. È Anestesista, Rianimatore e Algologo.

Romanzi:

“Scirocco e Zagara” (Fratelli Frilli 2020)

“Delitti e Maestrale” (Fratelli Frilli 2022)

“Il Volo della Civetta” (Clown Bianco Editore 2023)

“Scirocco e Zagara” (dal 23 novembre 2023 – in allegato alla Gazzetta dello Sport)

Antologie (racconti):

“Mosche contro vento” (Morellini 2019)

“L’Isola delle tenebre” (Algra 2020)

“I luoghi del noir” (Frilli 2020)

“Onda Variante” (Golem 2020)

“Giallo Siciliano” (Delos 2022)

Accura (Mursia 2023)

Premi (più rilevanti):