Il Barcellona Basket si presenterà alla città martedì 26 settembre presso la sala ricevimenti “Villa Ossidiana”

Il Barcellona Basket 4.0 prosegue la preparazione in vista dell’esordio stagionale del primo ottobre sul campo del Sala Consiliana. Oggi sarà impegnata in un test amichevole a Reggio Calabria contro la Dierre formazione di serie C unica, mentre nel weekend i ragazzi di coach Biondo si confronteranno con il Castanea, in una gara amichevole ancora da confermare.

Le partite si giocano sempre lontano dal PalAlberti dove sono stati completati i lavori per le grondaia e sono in corso quelli per la sistemazione del tetto, rimasto senza guaina protettiva.

La società intanto ha organizzato la presentazione ufficiale della prima squadra, che si svolgerà martedì 26 settembre alle 21 presso la sala ricevimenti Villa Ossidiana, partner che ci accompagnerà nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. L’appuntamento è in via Carrara 52, la strada che si percorre dalla via Statale Oreto, all’altezza del chiesa del quartiere.