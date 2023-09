Ottimi risultati per la DUILIA ai campionati Regionali Cadetti

Due giovani talenti conquistano la Finale Nazionale con la rappresentativa Siciliana

Si era conclusa la stagione estiva con delle certezze e alla fine ne sono arrivate delle altre.

È questa la sorpresa che ha reso felici i ragazzi e la squadra della DUILIA Barcellona che torna dai Campionati Regionali Cadetti (atleti nati nel 2009-2008) con un bottino davvero pieno.

Le conferme arrivano dalla talentuosa Erika Bucca classe 2008 che già in passato si era messa in mostra vincendo titoli regionali e partecipando ai campionati nazionali studenteschi. Questo weekend l’atleta allenata da Emanuele Torre riconferma la sua predisposizione per le gare ad ostacoli vincendo il titolo regionale sia negli 80mt con ostacoli che nei 300mt con ostacoli aggiungendo altri due titoli quest’anno oltre a quello nelle Prove Multiple conquistato a Luglio.

La sorpresa (che poi ti aspetti) arriva dalla giovane Ludovica Pino Allenata da Valentino Marchetta ed Emanuele Torre al suo primo anno di categoria classe 2009 che vince il titolo regionale nel Salto Triplo e conquista una medaglia di bronzo nel Salto in Alto.

Entrambe le atlete guadagnano il pass per il Criterium Nazionale Cadetti che si terrà il 7/8 Ottobre a Caorle rappresentando la Sicilia.

Soddisfatto l’allenatore Emanuele Torre che conferma l’ottima tradizione della società Barcellonese nell’avere ormai da anni atleti nella rappresentativa giovanile nazionale, inoltre a parte le prestazioni di Erika e Ludovica ci sono stati ragazzi che sono saliti sul podio e non solo, migliorando le loro prestazioni personali, a riprova del buon lavoro fatto durante tutta la stagione.

La squadra del Longano ha ottenuto nello spettacolare Stadio delle Palme “Vito Schifani” di Palermo anche 3 medaglie d’argento rispettivamente con Fabio Martina nel getto del peso e nel lancio del Giavellotto e con Sebastiano Trifilò nei 2000mt.

Bronzo invece per Sofia Bucolo nel getto del peso che migliora notevolmente il suo primato personale

Buone prestazioni anche per il resto del gruppo con Manuel Molica nei 2000mt, Nicole D’Arrigo nei 300mt con ostacoli e nel Salto in lungo, Elisa Cambria negli 80mt piani e nel Salto in Lungo, Giulia Salvadore nei 2000mt e Alessandra Salvadore nei 300mt e 1000mt