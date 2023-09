Barcellona, rinnovata la convenzione di Protezione Civile tra Comune ed associazione Anpas Club Radio CB

La giunta comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su proposta dell’assessore alla Protezione civile Salvatore Coppolino, ha approvato il rinnovo della convenzione con l’associazione Anpas Club Radio Cb.

L’accordo prevede la cooperazione con l’associazione di volontariato nella prevenzione e nel soccorso in casi di emergenze di carattere ambientali, quali ad esempio, alluvioni, terremoti, stato di allerta per rischi meteo idrologici, incendi boschivi, grandinate, mareggiate ed altri eventi calamitosi di origine sia naturale che antropica. Con il Club Radio Cb è prevista nella convenzione anche la gestione di eventi che richiedono l’applicazione di particolari misure di mitigazione del rischio, quali ad esempio piani di sicurezza e piani sanitari previsti dal T.U.L.P.S. e delle circolari esplicative (ad es. Circolare Gabrielli) ed il supporto alle strutture comunali per garantire l’espletamento dei servizi essenziali.

La presenza dell’associazione di Protezione civile è stata fondamentale in occasione dei purtroppo numerosi eventi naturali che hanno colpito il territorio di Barcellona negli ultimi anni.