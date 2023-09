I Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo sono intervenuti in via Pitagora a Barcellona Pozzo di Gotto (Me), per un incendio sviluppatosi in una abitazione, al piano terra di uno stabile.

Il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del fuoco ha estinto le fiamme, scongiurando ulteriori danni. Fondamentale è stato anche l’utilizzo del motoventilatore che ha permesso l’aspirazione dei fumi intensi e neri sviluppati e propagati anche verso i piani superiori.