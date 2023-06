La Croce Rossa Italiana di Barcellona è stata presente al 164° anniversario della battaglia di Solferino e San Martino

Il comitato Croce Rossa Italiana di Barcellona Pozzo di Gotto era presente a Solferino con il presidente Giuseppe Puliafito e alcuni volontari per festeggiare il 164° anniversario della famosa battaglia della guerra d’indipendenza di Solferino e San Martino.

Il 24 giugno del 1859 si fronteggiarono da una parte gli austro-ungarici e dall’altra l’esercito francese alleato dei sardi. In quel tragico evento si registrarono molti morti e tantissimi feriti che rimasero a morire senza essere aiutati, almeno fino all’entrata in scena di un banchiere svizzero Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, che aiutato dalle donne della zona, incurante del pericolo, iniziò a curare i feriti, trattandoli non come soldati ma come esseri umani.

Durante la cerimonia mattutina si è tenuto il saluto delle autorità e poi l’alza bandiere con i relativi inni di Ungheria, Francia, Austria, Europa, Croce Rossa ed infine la bandiera d’Italia. Nel pomeriggio si è svolta la famosa fiaccolata con un corteo che partendo da Solferino ha raggiungere Castiglione delle Stiviere.