Taekwondo, le nuove leve del team Cappellano conquistano a Roma 4 ori, 1 argento e 1 bronzo

Eccellente risultato per ASD Dream Team Taekwondo del maestro Orazio Cappellano, nella cornice di Roma lo scorso fine settimana al foro italico esattamente allora stadio Pietrangeli si disputavano in contemporanea un tris di eventi, il Roma Gran Prix dove vedeva confrontarsi i 32 atleti più forti al mondo per categoria olimpica e in contemporanea nello stadio adiacente si disputava il Kim e Liu’ torneo nazionale per bambini dai 6 a 11 anni.

Le nuove leve del team Cappellano hanno conquistato 6 medaglie: 4 ori, 1 argento e 1 bronzo.

Medaglie D’oro: Abbate Antonella -24, Pino Antonino -21, Cosentino Gaia -37, Mazzeo Salvatore -49

Medaglie d’argento: Calabrò Antonio -24

Medaglia di Bronzo: Merlino Sofia -44

Buona prestazione anche per i non medagliati ma che hanno dimostrato comunque talento: Abbate Carmelo, Pirri Kevin, Genovese Alice, Genovese Alessandro, Presti Giuseppe, Italiano Noemi, Smiroldo Matteo e Perdichizzi Gabriele.

Contento il tecnico Orazio Cappellano di questi giovanissimi atleti che dimostrano di avere le buone basi per diventare dei veri e propri atleti professionisti e magari raggiungere degli obbiettivi importanti, appunto per questo bisogna sempre lavorare sodo e investire, non solo sul presente ma soprattutto sul futuro.

Sempre a Roma, sempre al Pietrangeli alla conclusione del world taekwondo Gran prix e del Kim Liu’ , il lunedì e martedì si disputava l’Olympic Dream Cup ( coppa Italia a squadra regionali ) del team Cappellano a rappresentare la Sicilia erano presenti gli atleti Ettore Lenzo -58, Sofia Bagnato -57 e Nancy Calabrese -68, che hanno avuto dei sorteggi Sfortunati beccando al primo turno i rispettivi Campioni d’Italia in carica, ma seppur perdendo di misura e con onore, hanno dimostrato comunque di non essere inferiori a nessuno.

Infine sempre a rappresentare la Sicilia ma in qualità di direttore tecnico il Maestro Orazio Cappellano, contento e orgoglioso dei risultati ottenuti e di far parte di questa grande famiglia.