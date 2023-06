IIS “E.Medi”: i risultati Erasmus e il traguardo eTwinning

L’IIS Medi è tra le 33 scuole della Sicilia ad aver ottenuto recentemente il riconoscimento di “scuola eTwinning”

Promuovere la mobilità di docenti ed alunni, individuale e di gruppo, ai fini dell’apprendimento come pure la collaborazione, la qualità, l’inclusione e l’equità, l’eccellenza, la creatività e l’innovazione didattica. Sono gli obiettivi del programma Erasmus e dell’azione eTwinning, evidenziati durante la giornata “dei risultati” all’IIS Medi di Barcellona P.G. con un evento che ha avuto luogo simultaneamente nei vari plessi dell’istituzione scolastica, nell’ultimo giorno di scuola. Gli alunni stessi che hanno mobilitato nei progetti Erasmus KA1 e KA2 hanno raccontato la loro esperienza.

“L’ Erasmus è un’opportunità incredibile per i nostri ragazzi, sviluppa nuove competenze attraverso percorsi di alta qualità, di crescita personale, di comprensione interculturale. Soprattutto all’interno della famiglia ospitante- che presto diventa una seconda famiglia-chi mobilita accresce le proprie capacità relazionali ed impara a gestire le proprie emozioni. In poche parole l’Erasmus è un moltiplicatore di esperienze, in pochi giorni accade ciò che normalmente richiede tempi molto lunghi, lascia un segno che sicuramente è positivo e che influenzerà la vita futura” così esordisce la Dirigente Reggente dell’IIS Medi, Palama Rosa Legrottaglie, nel discorso all’apertura della manifestazione al plesso Valli.” La nostra scuola ha al suo attivo diversi partenariati che offrono ad un numero consistente di alunni l’opportunità di crescere attraverso la contaminazione culturale”.

La celebrazione dell’evento contemporaneamente nei diversi plessi è stata possibile grazie alla collaborazione dei docenti del Team Erasmus+ dell’Istituto.

Mediante video e presentazioni sono stati disseminati i risultati finali del progetto Erasmus KA2 “Forest Fire Prevention” con il racconto delle mobilità in Turchia (Antalya) e Spagna (Almeria) attraverso le testimonianze di Christian Famà (2A Classico), Rossana Torre (4B Classico), Irene Calabrese (3D Scientifico) e Sabrina Allegra (4E Linguistico) per Antalya; Aurora Puliafito (4C Scientifico), Giorgia Bongiovanni e Carlotta Pantano (4A Classico) e Maria Chiara Coppolino (4B Classico) per Almeria.

La mobilità in Gran Canaria, all’interno dell’Erasmus KA1 Accreditamento, è stata disseminata al Liceo Linguistico grazie alle testimonianze di Aurora Maio e Stefano Pio Lazzara (classe 4E Linguistico), Agnese Pino e Giada Pino (3B Linguistico). La mobilità in Belgio da Giuseppe Levita (3A Liceo Classico), Carmen Pirri (4A Classico), Fabiana Aliquò e Ilenia Giorgianni (4D Scientifico); in Repubblica Ceca (Praga) da Medea Torre (2A Liceo Classico) e Rita Chiara Scarpaci (3D Liceo Scientifico); in Spagna (Valencia) da Alessia Torre, Claudia Caruso, Rossello Sonia e Salvina Mallemaci (5B1 e 5B2). Inoltre, per quanto riguarda le mobilità a lungo termine, hanno testimoniato Aurora Maio (classe 4E Linguistico) che ha trascorso due mesi in un liceo di Vienna (lingua di comunicazione: tedesco) e Giulia Rizzo (2B linguistico) che ha mobilitato per un mese a Burgos (Spagna) in un Istituto di secondo grado (lingua di comunicazione: spagnolo).

Le testimonianze degli alunni partecipanti si sono alternate alle esibizioni dei “musicisti”: nell’Aula Magna del Valli si sono esibite al pianoforte Anita Munafò (classe 3C Liceo Scientifico), Ginevra Chillari e Anna Milone (classe 2A Liceo Classico); nell’Auditorium del Palacultura al pianoforte Girolamo Calabrò (Classe 4D), Marco Casella (Classe 4F) e Francesco Munafò (classe 4D); al violino Ilaria Giuca (Classe 4D), Maria Chiara Perdichizzi (classe 5D); alla chitarra Dario Corica (classe 3D); alla fisarmonica Domenico Calabrò (classe 2D).

Al plesso Valli, a conclusione della giornata, sono stati presentati i lavori finali di due progetti eTwinning: “Let’s manage our data”, in partenariato con Turchia, Portogallo, Spagna e Giordania, sulle tematiche della sicurezza in internet ed il contrasto al cyberbullismo, realizzato con le classi del biennio (2Ae 2B ) del Liceo classico; “Teens, health & tech”, in collaborazione con Spagna e Bulgaria, portato avanti con la classe 4B del Liceo Classico, su cittadinanza digitale, e-safety, netiquette e rispetto del copyright. Entrambi i progetti sono stati realizzati all’interno di percorsi didattici di educazione Civica. “Basati sulla didattica laboratoriale e compiti autentici, spesso in collaborazione tra squadre di studenti di nazionalità mista, i due progetti sono stati avviati ed implementati mediante l’uso della nuova piattaforma europea per l’istruzione scolastica ESEP (European School Education Platform)– precisa la docente referente ed Ambasciatrice scuola Maria Anversa Grasso- Nata nel 2005 per volere della Commissione Europea, l’azione eTwinning ha lo scopo di favorire gemellaggi tra scuole in Europa come opportunità per tutti gli studenti di sviluppare competenze trasversali, abilità di comunicazione in lingua straniera (plurilinguismo), competenze digitali nonché di promuovere la consapevolezza della multiculturalità del modello sociale europeo”. L’IIS Medi è tra le 33 scuole della Sicilia ad aver ottenuto recentemente il riconoscimento di “scuola eTwinning”.