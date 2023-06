“We debate”, la cerimonia di premiazione all’IIS “E. Medi”

Con una cerimonia conclusiva nell’Aula Magna del plesso Valli dell’IIS MEDI di Barcellona P.G., lo staff del Debate Team, in presenza dell’Assessore alla P.I. del Comune barcellonese, Viviana Dottore, ha consegnato gli attestati agli studenti che hanno partecipato al progetto nazionale “We debate” ed ai Campionati Nazionali di debate in lingua inglese, arrivando alla seconda fase delle Selezioni.

“Metodo di studio anglosassone- spiega la Dirigente reggente Palma Rosa Legrottaglie- il Debate è uno strumento fondamentale per sviluppare competenze trasversali alle discipline come la capacità di sintesi, di razionalizzazione, di scelta delle argomentazioni e del modo in cui esporle. Sono capacità fondamentali per la costruzione di quelle life skills necessarie nella società di oggi. Ormai riconosciuto a livello nazionale il debate viene indicato come strada da percorrere anche nel progetto “scuola futura”. E la nostra scuola è già proiettata nel futuro in quanto sta implementando questo metodo in alcuni percorsi per farlo sperimentare ad un numero sempre più crescente di studenti del nostro liceo.”

Protagonisti del progetto sono stati i quattro alunni debater, Federica Fazio e Alessio Pietro Maria Turrisi (5D Liceo Scientifico), Irene Calabrese (3D Liceo Scientifico) e Sophia Sottile (2A Liceo Classico), affiancati da altri allievi che hanno preso parte alle simulazioni del corso di formazione: Medea Torre, Marika La Rosa, Elenia Pashaj e Rita Gaia Munafò (2A Liceo Classico), Lhalou Khadija (2 F Liceo Scientifico) e Manuela Giardina (3D Liceo Scientifico).

Tutti gli studenti hanno dibattuto ed argomentato, divisi in due squadre, a volte a sostegno della tesi “pro”, altre volte “contro”, su temi di solito non trattati all’interno della didattica tradizionale. Il tutto nel rispetto delle regole e dei tempi stabiliti dal World Debate School Model. Il corso si è tenuto sia in presenza sia online a partire da fine gennaio 2023, grazie al lavoro instancabile delle coach, tutte docenti di inglese, Grazia Rizzo, Annalisa Ferrante Drago, Tommasa Imbesi, Maria Eva Russo e Nunziata Cinzia Livoti.

“Grazie alla partecipazione ai Campionati Nazionali – aggiunge Maria Anversa Grasso, referente del progetto- è stato possibile far aderire la nostra istituzione scolastica al Movimento di Avanguardie Educative che, all’interno di INDIRE, promuove l’innovazione didattica tramite metodologie attive.”