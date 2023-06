Erasmus in Gran Canaria per l’IIS Liceo E. Medi di Barcellona P.G.

Anticamente popolata da tribù del Nord Africa, successivamente conquistata dagli Spagnoli, l’’isola tropicale di Gran Canaria è stata la destinazione della mobilità di docenti ed allievi dell’IIS Liceo Medi di Barcellona P.G. nell’ambito del progetto Erasmus KA1 Accreditamento.

Per quasi due settimane, presso l’IES Vecindario la prof.ssa Maria Anversa Grasso e la prof.ssa Anna Russo, hanno effettuato attività di job-shadowing per l’insegnamento delle lingue straniere moderne (Inglese, tedesco, spagnolo) e classiche (Latino e Greco) e, contemporaneamente, nello stesso istituto e talvolta nelle stesse classi, gli alunni Stefano Pio Lazzara e Aurora Maio della classe 4E del Liceo Linguistico, Agnese Pino e Giada Pino della 3B Liceo Linguistico, hanno realizzato una “mobilità a breve termine”.

“Acquisire tecniche e strategie per la didattica a distanza, comparare diversi sistemi di istruzione, potenziare le competenze digitali e linguistiche (multilinguismo)- spiega Maria Anversa Grasso, docente referente Erasmus+ al Medi-sono questi gli obiettivi della mobilità che hanno consentito ai partecipanti di esplorare nuovi orizzonti della didattica quale l’abolizione del libro di testo in cartaceo, sostituito da risorse didattiche create e selezionate dai docenti delle singole discipline e l’uso di tablet in classe per ogni alunno al posto di penne e quaderni”.

“L’esperienza mi è servita non solo per apprendere tecniche di gamification per l’insegnamento del latino e del greco- continua la prof.ssa Anna Russo-ma anche per creare una rete di collaborazione con scuole europee in vista della prossima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico”.

Anche gli alunni esprimono il loro entusiasmo “sia per aver seguito lezioni interessanti sia per aver avuto la possibilità di scoprire una città giovane e multi-etnica con svariate possibilità culturali e di intrattenimento” racconta Giada.

“E’ stato interessante approcciarsi ad uno stile di vita diverso, dal ritmo più calmo e rilassato, al sistema scolastico spagnolo e scoprire la cultura e la storia di questa incredibile isola” – aggiunge Stefano.

“E’ stata un’ottima opportunità per migliorare le competenze linguistiche in spagnolo e inglese, fare nuove amicizie e godere di paesaggi suggestivi e dell’atmosfera esotica e familiare dell’isola” – afferma Aurora.

“E’ stata l’avventura più bella della mia vita- conclude Agnese- che mi ha arricchita tanto per essere entrata in contatto con una cultura diversa dalla mia; ho migliorato le mie competenze in lingua spagnola, sono stata accolta a scuola come in una famiglia. Sono stata inoltre colpita dalla bellezza dell’isola, nella quale spero di ritornare un giorno”.

Le attività culturali sul territorio, dalla parte nord al sud dell’isola, sono state molteplici. Dalla visita ai musei (dal Museo Canario a Las Palmas alla Grotta Dipinta di Algar) ed alle chiese (Teror) alle escursioni naturalistiche quali le dune di Las Palomas, il villaggio di pescatori di Agaeve, dalle case biance ed azzurre, le spiagge di Puerto Rico ed infine la mini-crociera per l’avvistamento dei delfini.