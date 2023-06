Pozzo di Gotto festeggia il patrono San Vito: ecco gli appuntamenti in programma fino al 15 giugno, torna l’infiorata in via Garibaldi

La comunità di Pozzo di Gotto festeggerà il 15 giugno il patrono San Vito, che, nonostante sia stato spesso trascurato, è anche co-patrono della città del Longano.

La parrocchia di Santa Maria Assunta ha predisposto le messe per la quindicina di San Vito, ed ogni giorno alle 18.15 viene recitato il Rosario, seguita poi dal rito della quindicina e dalla santa messa. Il 14 giugno sono previsto i vespri solenni in onore del Santo Patrono, alla vigilia della festa del 15 giugno, quando saranno celebrate le messe nel Duomo di Santa Maria Assunta alle 8, alle 10.30 ed alle 18.30 alla presenza di autorità civili e militari. Subito dopo si snoderà la processione del simulacro del Santo per le vie di Pozzo di Gotto.

Per gli appuntamenti ricreativi, il 13 giugno alle 20 il Duomo ospiterà il concerto dei ragazzi dell’IC D’Alcontres di via San Vito. Dal pomeriggio del 14 giugno sarà realizzata l’ormai tradizionale infiorata di San Vito, realizza in un tratto della via Garibaldi. Sempre il 14 giugno nel Duomo si terrà l’esibizione di Fracargio “Metamorfosi sonore, musica e parole”, mentre il 15 giugno dalle 10,30 l’auditorium San Vito ospiterà la mostra delle opere dell’Ars Vivendi. Nel giorno dedicato a San Vito, sul sagrato del Duomo, saranno esposte le opere realizzate dai ragazzi del liceo artistico Guttuso di Milazzo, che sono state inserita nella scalinata degli artisti dei Basiliani, contro la violenza sulle donne.

‘Quest’anno grazie alla collaborazione di diverse realtà attive sul territorio – afferma il parroco di Santa Maria Assunta, Santino Colosi – potremo offrire alcuni momenti ricreativi, che si affiancheranno ai tradizionali riti religiosi in onore di San Vito. Abbiamo voluto regalare un momento di aggregazione per i residenti di Pozzo di Gotto, una zona della città che purtroppo nell’ultimo periodo è stata declassata e trascurata. Vogliamo sottolineare, infine, come tutto questo è stato possibile grazie ad energie nuove, che ci hanno consentito di offrire a tutti un momento per ritrovarsi come comunità”.