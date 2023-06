Barcellona ricorda il 2 giugno festa della Repubblica: deposta un corona d’alloro davanti al monumento ai caduti in piazza Santalco

L’amministrazione comunale di Barcellona ha ricordato la festa della Repubblica con la deposizione di una corona d’alloro davanti al monumento ai caduti di piazza Santalco.

Alla cerimonia era presente il sindaco Pinuccio Calabrò, insieme ad alcuni assessori della sua giunta ed ai rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazione di volontariato.

“Il 2 Giugno è chiamata la Festa della Repubblica Italiana – si legge in una nota – istituita per celebrare la nascita della Repubblica avvenuta proprio in quella data , poiché proprio nello stesso giorno nel 1946 attraverso un referendum istituzionale, il popolo italiano scelse la forma di governo da dare al Paese, la Repubblica. La prima celebrazione risale al 1947 mentre fu dichiarata festa Nazionale nel 1949. L’Amministrazione ha voluto ricordare questa importante data, con la convinzione che bisogna mantenere sempre alti i valori dell’unità nazionale”.