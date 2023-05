IC D’Alcontres di Barcellona conquista il primo premio nella rassegna di musica scolastica “Salvuccio Percacciolo” di Mirto

“Per l’originalità del repertorio e per l’altissima qualità musicale dell’esecuzione vocale e strumentale nella categoria Formazione libera, conferiamo il Primo Premio Assoluto con punti 100 su 100 all’Istituto Comprensivo D’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto”.

Con queste parole, la Commissione della XXIX Rassegna Nazionale Scolastica “Salvuccio Percacciolo” di Mirto, rimarca e sottolinea la bellissima esecuzione del Gruppo Musicale della scuola D’Alcontres, guidato dal prof. Sergio Bertolami, compositore e pianista, e impreziosito dalla collaborazione dei colleghi docenti di musica Gaetano Crisafulli, Antonino Manno, Pippo D’Amico e col supporto artistico e didattico della prof.ssa Tiziana Benevento.

Incontenibile la gioia dei ragazzi che si sono resi protagonisti di una performance toccante per incisività esecutiva e per qualità di contenuti, proponendo le coinvolgenti musiche composte dallo stesso prof. Bertolami (La giostra, Giacomino in Medio Oriente, La mattanza) alcune delle quali anche create con la collaborazione attiva degli alunni (Ferma la tua mano), nella fucina creativa e sperimentale dei Laboratori di Musica della scuola. Si conferma così la vocazione culturale ed il ruolo identitario della disciplina musicale presso la D’Alcontres, nel quadro ormai ben strutturato di scuola all’avanguardia, fortemente voluto, con intraprendenza e spirito innovativo, dalla Dirigente Patrizia Italia.

Al rientro notturno a Barcellona, l’accoglienza commossa tra gli applausi dei genitori.