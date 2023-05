“Delitti e Maestrale” di Antonino Genovese arricchirà la Biblioteca Comunale di Rodì Milici

Ieri, presso la Biblioteca Comunale “Stefano Germanò” di Rodì Milici, la presentazione di “Delitti e Maestrale” di Antonino Genovese

Un altro successo quello di ieri pomeriggio, collezionato dall’autore barcellonese Antonino Genovese ormai conosciuto per i suoi noir ambientati a Barcellona Pozzo di Gotto. Ad ospitarlo questa volta è stata l’Amministrazione Comunale di Rodì Milici nelle persone del Sindaco Eugenio Aliberti e dell’Assessore Sabrina Coppolino.

“Ogni anno arricchiamo la nostra Biblioteca con nuovi libri per tenerla sempre aggiornata – ha chiarito il Sindaco Aliberti durante i saluti di inizio evento – e certamente questo sarà un libro che acquisteremo per arricchirla. Valorizzare gli autori del nostro comprensorio è un atto dovuto oltre che un onore”.

A fare da eco alle sue parole, anche quelle dell’avv. Sabrina Coppolino la quale ha aggiunto: “Quello che fa l’autore, apprezzato ormai a livello nazionale, non è soltanto intrattenere il lettore in maniera esemplare con storie coinvolgenti, ma consentire di ritrovarsi nei luoghi. Mette in atto un ‘turismo letterario’ di valore che certamente valorizza il nostro territorio. Ho voluto fortemente questo incontro e sono felice che Antonino Genovese, che ringrazio, abbia accettato”.

In un breve, ma intenso dialogo, in intimità con la comunità rodiese la professoressa Maria Concetta Sclafani ha poi illustrato i punti di forza del noir di Genovese, edito Fratelli Frilli Editore, sottolineando la straordinaria caratura di umanità che Nino cuce sui suoi personaggi, per arrivare al metodo scientifico con cui crea la trama del racconto e all’esatta corresponsione tra incipit e fine della storia. “Un noir che è molto di più, adatto a lettori di ogni età e avvincente, oltre che coinvolgente” – così lo ha descritto la professoressa Sclafani che ha poi annunciato di essere uno dei protagonisti del Mistery Festival di Castroreale del prossimo 20 e 21 luglio.

Riguardo ad Antonino Genovese, il suo ultimo personaggio è “l’islamico” ma per conoscerlo, dovremo attendere l’autunno, in particolare ottobre 2023 quando verrà pubblicato un altro suo noir.