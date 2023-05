Barcellona, domani saranno chiusi tre plessi scolastici per completare gli interventi di messa in sicurezza dopo il vento di sabato

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò ha disposto la chiusura con ordinanza di tre plessi scolastici della città del Longano. Sono infatti necessari ulteriori verifiche sull’istituto di via San Vito dell’Ic D’Alcontres e sulle sedi della scuola primaria di Contrada Santa Venera in via Olimpia, della scuola dell’infanzia di Piazza M. Montessori n. 3, entrambi ricadenti nell’istituto comprensivo Militi.

La decisione è stata preso davanti ai numerosi interventi su siti interessati dal forte vento di sabato, che ha colpito tutto il territorio comunale, che richiede un accurato sopralluogo ed i conseguenti interventi urgenti per la tutela della pubblica incolumità. I tecnici e gli operi non hanno potuto completare tutte le verifiche sui tre edifici interessati da caduta di alberi e danni alle guaine dei tetti. Da qui la scelta di sospendere le attività didattiche prima di riprenderle in condizioni di totale sicurezza.