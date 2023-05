Calcio a 5, la Meriense approda in serie C dopo aver dominato il campionato di serie D

La Meriense ha festeggiato la promozione di serie C2, arrivata a conclusione di un campionato di serie D dominato, con un gruppo in gran parte composto da ragazzi del 2004 e del 2005 al loro primo anno di calcio a 5.

La formazione meriese, che ha giocato al PalAlberti di Barcellona, ha stravinto il torneo con 3 giornate d’anticipo, grazie a 22 vittorie e due sole sconfitte (di cui l’ultima contro la Borgatese, nell’ultima giornata quando i giochi erano già fatti). La squadra del tecnico Sebastiano Spinella ha conquistato 66 punti con 144 goal fatti e 52 subiti, migliore difesa del girone. Ad impreziosire la stagione è arrivata anche la coppa Trinacria Provinciale con 7 vittorie consecutive.. Il gruppo dei ragazzi under 19 ha disputato anche il campionato nazionale, portando in alto insieme al Messina futsal il nome della provincia in giro per la Sicilia.

“Abbiamo stravinto con merito – afferma Spinella – ma soprattutto con armonia, grazie all’umiltà di questo splendido gruppo e alla società, che anche nel giorno dei festeggiamenti ha dimostrato la sua compattezza. Ho visto questi ragazzi saltare e gioia e mi sono emozionato anche io. Abbiamo centrato la promozione grazie al sostegno di tutti il Presidente Nicola Cicciari, il vice Presidentessa Maria Calpona, il direttore sportivo Pietro Mandanici, il segretario Giovanni Bambaci, il team manager Giovanni Bambaci ed i preziosi dirigenti Mario Giunta e Giuseppe Bellinvia. Spesso si dimentica che i successi nascono fuori dal terreno di gioco e noi abbiamo uno staff di prim’ordine, Fisioterapista Giuseppe Scolaro ed i miei unici collaboratori vice allenatore e preparatore dei portieri Peppe Fleres e l’instancabile collaboratore Enzo Bilardo, che anche loro con tanta disponibilità e sacrificio sono riusciti a far arrivare la MERIENSE IN C2. Un plauso e tanti complimenti ai ragazzi che non hanno mollato mai, dal 17 agosto che si sono allenati con costanza e serietà”.

Il Roster della Meriense

Salvatore Caravello, Francesco Crinò, Giovanni Di Bartola, Samuele Chillemi, Francesco Livoti, Sebastiano Conti, Matteo Materia, Fabio Aragona, Antonio Maimone, Tonino Bilardo, Sebastian Mandanici, Alfredo Greco, Giuseppe Trapani, Mario Lo Cascio, Antonio Sgró, Alessio De Gaetano, Domenico Cristelli e Gaetano Buccheri.