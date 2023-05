Primi interventi per la realizzazione della bretella sul torrente Mela sulla litoranea di ponente

Gli operai della ditta incaricata della ristrutturazione del ponte sul torrente Mela, lungo la litoranea tra di ponente tra Barcellona e Milazzo, hanno iniziato oggi i primi interventi per realizzazione della bretella che dovrà consentire la riapertura al transito della strada provinciale.

I bypass sarà realizzato a valle dell’impalcato e per consentire i lavori è stato necessario spostare i container utilizzati per gli uffici all’interno del cantiere. Oggi sono stati realizzati i massetti per spostarli più a monte, subito dopo inizieranno i lavori della bretella, con il posizionamento di alcuni tubi sul greto del torrente così da consentire il passaggio dell’acqua. La strada alternativa potrà essere utilizzata solo in condizioni meteo favorevoli e non certo in presenza di nubifragi o eventuali piene del torrente.

Secondo una previsione ottimistica, il bypass sarà transitabile entro la metà di giugno, se le condizioni del tempo non rallenteranno i lavori, finanziati con le somme residue dello stesso appalto da 5 milioni di euro per la ricostruzione del ponte.