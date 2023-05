Calcio da tavolo, il Ct Barcellona conquista il terzo posto nel torneo internazionale a squadre Major di Bologna

I ragazzi del Ct Barcellona, con una spettacolare cavalcata, condita da grandi risultati dei singoli, hanno ottenuto un’ottima terza piazza nella classifica finale del torneo a squadre Major, disputato lo scorso fine settimana a Bologna.

Erano trentatre le squadre ai nastri di partenza provenienti da tutta Europa, col Barcellona sorteggiato nel girone 1, dove la testa di serie è il Valletta, finalista all’ultima edizione della Champions League. A completare il gruppo l’esperto Papata Arezzo ed il talentuoso Casale Monferrato.

Barcellona perde il primo match con un netto 3-0 della squadra aretina, ma poi si regala un’impresa, superando il forte Valletta, col punteggio di 2-0, e prendendosi la rivincita sui maltesi, dopo la sconfitta in Champions League dello scorso ottobre. Nel dettaglio, Antonio La Torre ha pareggiato 2-2 con Samuel Bartolo e cosi fa anche Mandanici (sempre in vantaggio) 3-3 con Dheur. I punti della vittoria sono arrivati da Cubeta su Borg 2-1 e da Claudio La Torre 3-2 su Gauci. La prima fase è chiusa con un successo anche il terzo match contro i bravi giovani del Casale Monferrato. con il punteggio di 3-1, che vale il primo posto nel girone. I biancorossi si presentano alla fase ad eliminazione da prima testa di serie del tabellone e, saltando gli spareggi, volano direttamente ai quarti di finale, dove trovano la Virtus Rieti. Con una partita di sostanza, Barcellona chiudono in parità 2-2, ma passano il turno in virtù di una migliore differenza reti (14-10). La corsa dei ragazzi del Longano si arresta però in semifinale davanti a una squadra che risulta nettamente più forte, le Fiamme Azzurre Roma. Il match finisce 3-1 per i capitolini, ma è comunque un grande successo per i portacolori del Barcellona.

Il giorno prima si era disputata la competizione individuale con oltre ottanta partecipanti nella competizione Open, anche questi provenienti da tutta Europa. Il risultato più importante lo ha ottenuto Claudio La Torre, eliminato, ma soltanto dopo una lunga serie di tiri piazzati da Luca Battista, poi finalista. Cubeta è stato eliminato invece agli ottavi da Saverio Bari (2-3). Al turno precedente si è fermato Salvuccio Mandanici, protagonista di una due giorni sugli scudi, per mano di Marco Preziuso. Marco Rossitto, Antonio e Francesco La Torre hanno finito il loro torneo invece agli ottavi del tabellone cadetti.

E’ stato un torneo importante anche per la categoria Under 12, dove Aleksandar Rossitto, alla sua prima partecipazione ad un torneo internazionale, ha ben figurato, anche se non è riuscito a superare il girone eliminatorio.

Adesso testa alla Coppa Sicilia del 28 maggio, che verrà disputata a Catania. La compagine del Longano, viene da quattro successi consecutivi e punta, senza troppi giri di parole a conquistare la quinta. Nell’albo d’oro è proprio il Catania ad essersi aggiudicato il prestigioso trofeo regionale più volte, con sette successi (ultimo nel 2015-2016), seguita dal Palermo con quattro (ultimo nel 2011-2012), dal Barcellona con quattro (ininterrottamente dal 2017-2018 ad oggi) e dal Bagheria con due (ultimo nel 2016-2017).