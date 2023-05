L’Orsa Barcellona ha festeggiato insieme ai tifosi la promozione in serie B: tra una settimana nasce la nuova società Barcellona Basket 4.0

L’Orsa Barcellona ed i suoi dirigenti hanno scelto di festeggiare insieme ai tifosi, senza troppe formalità, la promozione in serie B interregionale, rispettando un modo di intendere lo sport che guarda soprattutto alla condivisione dei progetti e degli obiettivi. Una bella spaghettata all’esterno del PalAlberti, un buffet di dolci in gran parte fatti in casa e tanto spumante, prima dei fuochi d’artificio finali.

E’ stato un momento di grande partecipazione, soprattutto per quegli appassionati che fin dall’inizio della stagione hanno creduto nella squadra giallorossa. I risultati del gruppo messo insieme dal coach Pippo Biondo e dal suo assistente Peppe Pirri hanno poi fatto il resto, riaccendendo la passione per la pallacanestro dei barcellonesi, rimasta sopita in questi anni, fino alla festa finale dopo la vittoria nella serie contro la Fortitudo Messina.

L’attuale dirigenza sta così lavorando in questi giorni per cavalcare l’onda dell’entusiasmo, provando a coinvolgere quante più persone possibile nel nuovo progetto, quello che vedrà la luce alla fine della prossima settimana, con la costituzione dell’asd Barcellona Basket 4.0, a cui l’Orsa Barcellona cederà il titolo di serie B per proseguire l’attività con il settore giovanile ed il minibasket. Per il primo passo saranno una quindicina i soci fondatori della nuova associazione sportiva dilettantistica, che dal 2024 dovrà essere trasformata in SSD per rispettare i parametri previsti della serie B per la stagione 2024-2025. Subito dopo saranno aperte le altre iscrizioni tra tutti coloro che vorranno dare un loro contributo alla causa giallorossa, aderendo all’asd con una piccola quota annuale. L’obiettivo è quello di raggiungere i 50 soci entro a fine di luglio per aver poi una base economica su cui programmare la stagione di serie B interregionale.