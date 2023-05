Barcellona, proseguono i trasferimenti di medici e paramedici dal “Cutroni Zodda” al “Fogliani”

L’ex esponente sindacale ed ex responsabile del P.s. di Barcellona, Paolo Calabrò ha segnalato l’ennesimo trasferimento di personale dall’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona al Fogliani di Milazzo, sottolineando come stia proseguendo il processo di depotenziamento della struttura di via San Vito.

“Nonostante l’ingiustificata ed illogica fiducia che traspare da politica ed annessi – afferma Calabrò – la situazione del “Cutroni Zodda” o meglio del “fu Cutroni Zodda” peggiora di giorno un giorno. A chi si entusiasma adesso perché il Pronto soccorso non è più Covid ricordo che il Pronto soccorso non è neanche non Covid… è stato cancellato. Non è stata risolta, neanche in parte, la carenza degli anestesisti e dei cardiologi, ma a ciò si aggiungono i continui trasferimenti di personale. Dopo le due unità mediche dalla medicina di Barcellona assegnate alla medicina di Milazzo, per essere utilizzate per tamponare problematiche da tempo li esistenti, che potrebbero essere risolte con senso di responsabilità ed equità, è arrivata la ciliegina sulla torta. Dal 1 maggio altri 4 infermieri di Barcellona sono stati trasferiti al Presidio ospedaliero di Milazzo, depauperando ulteriormente la struttura della Città del Longano. Quanto descritto è lo stato di fatto. Le Interpretazioni, le promesse e le testarde speranze lasciano il tempo che trovano”.