Barcellona, due giorni di musica e divertimento per ricordare Emanuele Bucolo nel primo anniversario della sua prematura scomparsa

La giornata internazionale del sorriso per la Pace nel mondo coincide quest’anno con il primo anniversario della prematura scomparsa di Emanuele Bucolo, ex assessore e consigliere comunale, che nel suo breve percorso di vita si è speso per la crescita sociale della città, con particolare attenzione al mondo dei giovani.

L’associazione culturale “Noi Giovani”, con il supporto dei locali della movida barcellonese, ha organizzato domani e domenica 7 maggio (giorno dell’anniversario della morte di Emanuele Bucolo) il primo memorial a lui dedicato, che mette al centro la musica e l’arte, più volte valorizzate con alcune edizioni della Notte Giovane, fortemente sostenute dallo stesso Bucolo, quando ricopriva il ruolo di assessore alle politiche giovanili.

“Il progetto – scrivono gli organizzatori – prevede due giornate dedicate a ricordare un caro amico, ma anche una persona che, con il suo impegno civile e politico, tanto ha dato alla comunità di Barcellona Pozzo di Gotto. Nessuno ha dimenticato il sorriso di Emanuele, nessuno ha dimenticato il suo smisurato amore per le giovani generazioni che lo hanno portato a organizzare, nel lontano 2006, la prima “Notte Giovane” nella Città di Barcellona Pozzo di Gotto. E, in un momento storico in cui soprattutto i giovani hanno bisogno di esempi sul loro cammino, ricordare Emanuele diventa quasi un bisogno, un’esigenza”.

Nell’iniziativa sono stati coinvolti i ragazzi della scuole e molte associazioni barcellonesi, che celebreranno la memoria di Emanuele Bucolo componendo le tessere di un mosaico ognuna con la loro particolare storia, mettendo al centro il tema principale della risata e il ricordo di Emanuele e quello che ha fatto per la città e i giovani di Barcellona Pozzo di Gotto nel corso della sua vita.

Si inizia domani sera dalle 22 con una serata dedicata alla musica presso il Koi Sushi con il Dj Set a cura degli amici di Emanuele. Domenica 7 Maggio presso il Perditempo sono previste le esibizioni musicali di diversi gruppi locali e nei locali dell’ex pescheria sarà allestita l’esposizione di opere d’arte che si prefigge di promuovere formazione e arricchimento umano e culturale.

ECCO IL PROGRAMMA DEL MEMORIAL

6 MAGGIO ORE 22:000 SERATA al Koi Sushi :

Addobbi floreali a cura comune di Mazzarà. Foto gallery Emanuele.

Ore 22:00 APERTURA: Dj Set a cura di Pippo Basile, Salvo Depa, Simon Scily, Marcello Collica, Carlo Motta, Enzo C, Barchitta, Antonio Pino e tutti gli amici di Emanuele.

7 maggio POMERIGGIO al Perditempo:

Addobbi floreali a cura comune di Mazzarà. Foto gallery Emanuele.

Quadri scuole: Professionale, Agraria, Commerciale, Industriale, Scientifico.

Esposizioni Artisti Locali : Lina Valenti pittoscultrice, Santo Valenti scultore, Maurizio Calabrò pittore, Esposizione Totem Poesie di Mariano Pietrini, mostra fotografica di Santino Trifilò.

Ore 18,00 Cerimonia.

Introduzione e moderazione a cura di Domenico Aragona.

Interventi Amici di Emanuele.

Targhe Quadri Scuole Barcellonesi.

Consegna Targa alla famiglia.

Ore 19,00 “Esibizioni musicali” band amici di Emanuele: Harakiri, Triofast, Aranciamare, Teresa Pitzalis

Ore 21:00 Chiusura