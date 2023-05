Basket, stasera al PalAlberti nella gara 2 di finale solo 200 spettatori sugli spalti per un problema burocratico

L’Orsa Barcellona scende in campo stasera al PalAlberti alle 20.45 nella decisiva gara 2 della finale playoff contro la Fortitudo Messina, ma non ci potrà essere la presenza del pubblico della grandi occasioni, come auspicato dai tanti appassionati di pallacanestro barcellonese.

Un problema burocratico limita infatti la capienza dell’impianto a 200 spettatori, di cui 20 da riservare alla società ospite, e così la dirigenza barcellonese ha diffuso un comunicato con cui si annuncia che coloro che vorranno assistere all’incontro dalla gradinata del PalAlberti dovranno prenotarsi stamattina dalle 10 alle 13 presso il bar del PalAlberti, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Ricordiamo che l’ingresso è assolutamente gratuito e che l’eventuale danno è solo quello allo spettacolo sugli spalti, dove sono state preparare coreografie da categoria superiore.

Il rammarico della società è lo stesso dei tanti tifosi che avrebbero voluto assistere al match, ritrovando il calore e la passione per uno sport rimasto sempre nei cuori di barcellonesi. Sarebbe stata una bella festa anche per la presenza della tifoseria ospite, che adesso lamenta i posti limitati assegnati sulla base della capienza autorizzata dell’impianto, pari al 10 per cento. Dalla società fanno sapere che non c’è stata chiaramente alcuna volontà di penalizzare la presenza dei tifosi messinesi, perchè in questa situazione, nata da un problema burocratico, il danno potenziale è per tutti i soggetti coinvolti.

Nessuno avrebbe voluto una cornice così ridotta, ma per la squadra di coach Pippo Biondo e Peppe Pirri, siamo certi, non diventerà un’alibi, ma anzi uno stimolo per conquistare la vittoria e chiudere la serie con la promozione in serie B interregionale. Anche se in 200, i tifosi barcellonese faranno sentire il loro calore e trascineranno i giallorossi verso il coronamento di un sogno.

Ricordiamo che la perdente della serie avrà comunque un’altra possibilità di ottenere la promozione, attraverso lo spareggio con la perdente dell’altra finale, che al momento vede il Castanea in vantaggio sulla Basket School Messina, dopo la vittoria esterna nella gara 1 di domenica scorsa.

24live racconterà la partita con le dirette sul profilo Facebook del giornale online (CLICCA QUI)