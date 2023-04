Chiuso il ponte sul torrente Mela lungo la litoranea, adesso i disagi sono per automobilisti e residenti

Come annunciato e deciso con l’ordinanza del 27 aprile scorso, la Città Metropolitana di Messina, con il supporto della Polizia Metropolitana e della Polizia Locale, ha chiuso il transito sul torrente Mela lungo la litoranea tra Barcellona e Milazzo.

Per impedire anche il transito pedonale, sono stati sistemati alcuni New Jersey in cemento sui due versanti del manufatto, che da oggi e per due anni sarà chiuso al transito, con la demolizione delle tre campate, giudicate a rischio di crollo dopo gli ultimi accertamenti del Genio Civile, che dal 2019 gestisce la fase esecutivo dell’intervento di messa in sicurezza del manufatto di proprietà della Città Metropolitana di Messina. Proprio da una nota del Genio Civile del 17 aprile scorso è scattato il provvedimento di chiusura del ponte da parte dell’ente provinciale, senza aver ancora definito un percorso alternativo su una strada considerato via di fuga in caso di calamità ed unica alternativa alla Strada Statale 113, nei collegamenti tra Barcellona e Milazzo. Al danno economico per le due comunità, per un provvedimento che inspiegabilmente arriva a ridosso della stagione estiva, ciò che più preoccupa i cittadini è il rischio per la salute pubblica in caso di emergenza, considerato che l’unico pronto soccorso al momento attivo è quello di Milazzo e che l’unica stazione dei Vigili del Fuoco, con l’aumento di incendi prevedibili con la stagione calda, è sempre nella città del Capo.

A prescindere dalla responsabilità di un progetto nato male (che scartando l’ipotesi di una strada alternativa prevedeva il transito delle automobili sulle campate oggetto dell’intervento di ricostruzione) e proseguito peggio (con la decisione di procedere senza valutare preventivamente alcun percorso d’emergenza per evitare il blocco del transito), la gente di Milazzo e Barcellona si chiede perchè la chiusura arriva adesso, dopo un anno e mezzo dall’apertura del cantiere, e perchè non l’intervento non è stato fatto prima di arrivare questo punto di non ritorno, sfruttando anche gli anni della pandemia, quando gli spostamenti tra Comuni erano limitati e contingentati.

Assistiamo adesso ad uno scambio di responsabilità della politica per accollare ad altri le responsabilità dei disagi che già stamattina sono diventati concreti. Abbiamo registrato la rabbia dei tanti automobilisti, che dopo aver attraversato regolarmente sul ponte del Mela, al ritorno sono stati costretti ad effettuare un percorso molto più lungo e con il traffico in tilt sulla S.S. 113 tra Barcellona, Merì e Milazzo. La chiusura è avvenuta con la semplice sistemazione di alcuni cartelli di divieto, ma senza indicazioni chiare sul percorso alternativo per coloro che non conoscono la zona, come un gruppo di turisti spagnoli disorientati dalla situazione e costretti ad affidare alle indicazione dei residenti e soprattutto a quelle dei navigatori, che chiaramente non sono ancora aggiornati sulla nuova viabilità.

La voce della protesta è anche quella degli operatori commerciali della zona balneare, come Marco Sofia del “Sofia Bakery on the beach” di via Cicerata, ma anche dei loro rappresentanti istituzionali, come l’assessore alle attività produttive Salvatore Coppolino, che ha stazionato davanti all’imbocco del ponte in segno di civile protesta contro il Genio Civile. Riportiamo le loro dichiarazione rilasciate durante la diretta della zona del ponte.

COME CAMBIA LA VIABILITA’

Nelle immagini di Google Maps è evidente il disagio per i barcellonesi che vorranno raggiunge la spiaggia Ponente e percorrere il tragitto inverso. Prima tra Cicerata e la zona di Ponente il tempo di percorrenza era di 4 minuti, adesso con la chiusura del ponte diventa di 21 minuti.