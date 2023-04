Teatral-mente al teatro Mandanici: venerdì 28 maggio Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere nella commedia “Bloccati dalla neve”

La rassegna Teatral-mente promosso dalla Rica Eventi, proporrà due nomi importante nel panorama teatrale italiano Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere, che venerdì 28 aprile alle 21,00 saliranno sul palco del teatro Mandanici di Barcellona per proporre la commedia brillante “Bloccati dalla neve”.

Il tema dello spettacolo esilarante è quello della convivenza tra persone diverse, sia per carattere, sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite, di estrema necessità.

Vittoria Belvedere (Judith) e Enzo Iacchetti (Patrick) sono i mattatori di uno spettacolo che in questi mesi ha riscosso un particolare successo in tutti i teatri italiani.

La RICA eventi anche nel mese di maggio presenterà due appuntamenti con musica che si prevedono di grande interesse. Sabato 6 maggio è in programma il concerto della Tiziano Ferro Tribute Band, che presenterà Xverso European Tour 2023, uno spettacolo che piacerà a tutti i fans del noto cantante italiano, costruito ai massimi livelli musicali e scenografici per rendere il giusto omaggio al grande artista unendo la somiglianza vocale del frontman Devis Manoni con la qualità di una band di musicisti professionisti che insieme danno vita ad uno show emozionante con tutte le hit di Tiziano Ferro.

Venerdì 12 maggio la rassegna di Teatral- mente si chiuderà con il concento di un’interprete che è storia della musica italiana di sempre Patty Pravo. Il suo show Minaccia Bionda” è qualcosa di completamente diverso dai consueti concerti. Patty Pravo insieme alla voce narrante Pino Strabioli ricorderà le tappe più importanti della sua carriera, dal Piper ad oggi, un racconto speciale con tutte le sue canzoni più amate, uno spettacolo imperdibile per i numerosi fans siciliani della sempre amatissima Nicoletta. Patty Pravo il 14 maggio sarà al Teatro Impero di Marsala. E saranno i suoi unici live in Sicilia.

TEATRAL -MENTE” si svolge con La Compartecipazione Del Comune Di Barcellona P.G. la produzione Esecutiva della Ri.Ca. Eventi l’organizzazione dell’Associazione Per Sempre Freddie, la direzione artistica di Vincenzo Calabrò.

Gli abbonamenti ed i biglietti per tutti gli spettacoli, sono in vendita nel Circuito Tickettando, o presso la biglietteria del Teatro. Minaccia Bionda con Patty Pravo è fuori abbonamento, i biglietti d’ingresso si trovano nel Circuito prevendite di Barcellona, Tickettando, Ticketone.