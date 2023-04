Barcellona, la politica barcellonese piange la morte dell’ex consigliere comunale Nino Pantano

L’ex consigliere comunale e provinciale Antonino Pantano, 84 anni, si è spento all’alba di oggi, circondato all’affetto dei suoi familiari.

Pantano, che ha ricoperto l’incaricato di consigliere comunale e capogruppo di Pd fino al 2012, lascia il ricordo di una persona che ha amato la sua città e che si è speso nel tentativo di contribuire al suo sviluppo economico e sociale. Medico di base a Barcellona, si è da sempre impegnato in politica, prima nelle fine del Partito Socialista e poi nel Pds e quindi nel Partito Democratico, ricoprendo più volte l’incarico di consigliere comunale e quello di consigliere provinciale per due mandati. La sua passione per la politica è stata trasmessa soprattutto al figlio Gianluca, che adesso insieme ai fratelli Filippo e Dario ed alla moglie Luisa Lisitano, ne piange la scomparsa.

Il Democratici di Barcellona hanno affidato ad un post su Facebook il loro messaggio di cordoglio: “Fortemente addolorati per la dipartita di un grande galantuomo esemplare e stimatissima persona dott. Nino Pantano. Un fraterno abbraccio di conforto a Gianluca e a tutta la famiglia”.

I funerali si terranno domani mattina alle 11 presso la Basilica di San Sebastiano.

Dalla redazione di 24live e da direttore Giuseppe Puliafito le sentite condoglianze ai familiari di Nino Pantano.