Ju Jitsu, il barcellonese Salvatore Bosurgi si laurea Campione Italiano Fijlkam 2023

La Dai-Ki Dojo del Maestro Alessandro Bengala ottiene un altro importante successo hai

Campionati Italiani di Jujitsu, organizzati dalla Fijlkam a Ostia nello scorso week-end.

Sul tatami romano sono saliti quasi 600 atleti distribuiti nelle categorie esordienti, cadetti, junior, senior e master provenienti da tutta la penisola.

La squadra agonistica della Dai-Ki Dojo, guidata a bordo tatami dal maestro Alessandro Bengala, si è confermata ai vertici del movimento nazionale, portando a casa nel fighting system una medaglia d’oro con Salvatore Bosurgi campione italiano 2023 nella categoria senior/master -69kg. L’atleta barcellonese ha vinto tutti i 3 incontri per Full Ippon, prima di una bellissima finale in cui ha trionfato con netto vantaggio sul suo avversario.

Meno fortunato è stato il compagno di squadra Jeferson Fiumara che nella categoria juniores -69kg, ha vinto il primo incontro, perdendo il secondo per una decisione arbitrale che gli ha tolto la possibilità di disputare in finale, nonostante a 10 secondi dalla fine dell’incontro fosse in netto vantaggio sul suo avversario.

“È stata una gara molto intensa – commenta Bengala – con due giorni molto pesanti, che alla fine ci hanno premiato con grandi soddisfazioni. Ora iniziamo subito nel preparaci per l’open d’Italia, che si svolgerà ad Acireale il prossimo 6 maggio e siamo già a lavoro per un 2023 ricco di appuntamenti”.