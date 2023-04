Barcellona, presentato il progetto sulle “Manovre Salvavita Pediatriche” per il personale scolastico

E’ stato presentato stamattina nel foyer del teatro Mandanici il progetto “Manovre Salvavita Pediatriche” per il personale scolastico, affidato al comitato di Barcellona della Croce Rossa Italiana, su iniziativa dell’assessorato alla pubblica istruzione e ai servizi sociali.

Il progetto è stato introdotto dall’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore e dall’assessore ai servizi sociali Roberto Molino, prima dell’illustrazione dell’iniziativa affidata al presidente del comitato Croce Rossa di Barcellona, Giuseppe Puliafito.

“La Croce Rossa Italiana – ha sottolineato Puliafito – promuove su tutto il territorio nazionale percorsi informativi e/o formativi in base alle linee guida internazionali. Nello specifico organizza corsi e “giornate dedicate” al primo soccorso adulto e pediatrico che prevedono la rianimazione cardiopolmonare, l’uso del defibrillatore e le manovre di disostruzione delle vie aeree secondo le linee guida ERC 2021. Tutto ciò nasce dall’esigenza di formare/informare il più elevato numero di persone allo scopo di insegnare giusti e semplici comportamenti di prevenzione e di intervento in caso di necessità”.

“Sempre più spesso – continuato il presidente della Croce Rossa Barcellona – vengono descritti incidenti tra le mura domestiche o nelle scuole, situazioni critiche che riguardano bambini vittime di eventi avversi a causa dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, come cibo, palline di gomma giochi, caramelle. Tali fattispecie, se non prontamente trattate, in pochi minuti potrebbe evolvere in arresto respiratorio al quale segue l’arresto cardiaco. Nel caso di arresto cardiocircolatorio il sistema nervoso centrale inizia a subire danni irreversibili dopo 10 minuti dalla scomparsa delle funzioni vitali respiro e circolo. In questi casi intervenire tempestivamente può contribuire a salvare una vita e a mantenere attiva l’ossigenazione del sangue, prevenendo o ritardando un possibile danno cerebrale”.

Il progetto per l’avviamento di corsi sulle manovre salvavita sarà rivolto al personale delle scuole primarie e dell’infanzia, che si interfaccia giornalmente con bambini in età scolare, allo scopo di fare acquisire determinate abilità teorico-pratiche nell’ambito del primo soccorso pediatrico. Il corso prevede una parte teorica e una parte di esercitazioni pratiche attraverso l’uso di manichini sia di bambini che di lattanti ed è strutturato seguendo lo schema della catena della sopravvivenza illustrata di seguito, che, a differenza di quella dell’adulto, presenta un anello in più: quello della prevenzione.

Sul Comune di Barcellona Pozzo di Gotto sono presenti sei Istituti comprensivi che includono 25 sedi di scuole per l’infanzia e 15 sedi di scuola primaria, con un elevato numero di bambini e con circa 850 tra docenti e personale ATA. Alla presentazione hanno partecipato i rappresentanti di tutti gli istituti barcellonesi.