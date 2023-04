Barcellona, la sede della Protezione civile Club Radio Cb apre le porte agli studenti dell’IIS Medi

La Protezione civile di Barcellona ha aperto le porte ai giovani dell’IIS Medi, nell’ambito del progetto PCTO “conoscere, prevenire, intervenire, un giorno da Volontario”.

La sede del via Sant’Andrea ha ospitato ventiquattro ragazzi del Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno avuto l’opportunità di conoscere i volontari e le attività di cui si occupano a servizio della comunità. Gli studenti hanno potuto sperimentare in prima persona alcune pratiche di protezione civile, dal primo soccorso, all’antincendio, fino al montaggio di una tenda. Uno spazio è stato dedicato inoltre alla sicurezza stradale con un percorso ad ostacoli e l’utilizzo di occhiali speciali con effetto alcool vista.

“L’attenzione rivolta dall’Anpas verso i giovani – si legge in una nota – è alta ed oltre al gruppo interno all’associazione, che racchiude una ventina di ragazzi ambo i sessi under 28, il “Club Radio C.B.” ha attivo lo sportello sociale con il servizio d’ascolto, presente nei tavoli tecnici istituiti nel Distretto Socio Sanitario. Il gruppo ha in programma ulteriori attività, quali ad esempio il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, che riparte dopo il fermo a causa della pandemia”.