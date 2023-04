La storia dell’artista barcelgottese Iris Isgrò ricordata e raccontata in occasione dei 100 anni dalla nascita

Sono stati due giorni intensi per i familiari dell’artista barcelgottese Iris Isgrò, che domenica 2 aprile 2023 avrebbe festeggiato il suo centesimo compleanno.

Sabato 1 aprile nella sala della galleria civica del Seme d’Arancia è stata raccontata la storia, attraverso immagini, parole e colori, ma anche aneddoti che ha visto protagonista un artista poliedrico a tutto tondo come Iris Isgrò, capace di segnare un’epoca per Barcellona e Pozzo di Gotto, attraverso la sua finestra dell’abitazione di via San Vito. In quel luogo così particolare, arricchito dai murales realizzati negli anni dallo stesso Iris Isgrò, domenica 2 aprile è stato posizionato un pannello delle serie “Personaggi Barcellonesi”, promosso dall’associazione Genius Loci e realizzato con il contributo della farmacia De Francesco.

Raccontare a parole le tante testimonianze raccolte nei due giorni di iniziative sarebbe stato riduttivo per coloro che sono intervenuti, Valentina Certo, Marcello Crinò, Gino Trapani e Andrea Italiano, insieme ai sindaci di Barcellona Pozzo di Gotto degli ultimi trent’anni, da Francesco Speciale a Candeloro Nania, ad Maria Teresa Collina a Pinuccio Calabrò, invitati dal presentatore della serata di sabato Antonio Alizzi. Hanno preso la parola anche il presidente della Genius Loci Bernardo Dell’Aglio, associazione che ha supportato l’iniziativa, e l’assessore alla cultura Angelita Pino, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale in occasione dell’inaugurazione del pannello di via San Vito.

Per raccontare la storia di Iris Isgrò, d’intesa con i familiari, vi proponiamo il docufilm, realizzato da Antonio Alizzi, in cui è il nipote Luigi Lo Giudice a raccontare la storia del nonno artista, con un’intervista di Katia Mirabile. Buona Visione.