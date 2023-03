Taekwondo, i giovanissimi della Dojang hanno partecipato al torneo “Kim e Liù”

Si è svolta questo fine settimana, al PalAlberti di Barcellona PG, il torneo “Kim e Liù Sicilia“, terza tappa del “Kim e liù Crescere Insieme ”, manifestazione di Taekwondo organizzata dalla F.I.TA., in cui hanno partecipato circa 500 atleti provenienti da tutta la Sicilia, con età compresa dai 6 agli 11 anni.

Il progetto mira a promuovere la pratica sportiva tra i giovani di tutta Italia, alla ricerca di talenti del futuro che potranno vestire un giorno la maglia della Nazionale e regalare forti emozioni agli appassionati di sport.

La Dojang Taekwondo Barcellona, diretta dal tecnico Maiorana, ha presentato 11 giovanissimi atleti, suddivisi nelle categorie Beginners ( 6-7 anni), Children ( 8-9 anni), Kidz (10-11 anni).

Nella categoria “Beginners”, hanno partecipato gli atleti, Luca Calabrò, Christian Genovese e Maria Salvatore Imbesi, che pur emozionati per la loro prima gara, hanno conquistando tre medaglie d’oro.

Nella categoria “Children” a conquistare la medaglia d’oro sono state le atlete Benedetta Karol Fugazzotto e Rachele Giunta, la medaglia d’argento è stata vinta dall’atleta Marta Caggegi, mentre si è dovuto accontentare della medaglia di Bronzo l’atleta Manuel Fazio, che pur vincendo il primo incontro non è riuscito ad accedere alla finale.

Nella categoria “Kidz”, l’atleta Tommaso Bucca non ha ottenuto la vittoria nella finale conquistando la medaglia d’argento, l’atleta Gabriel Fazio pur vincendo il primo round non ha ottenuto il pass per finale ed è stato eliminato in semifinale, accontentandosi della medaglia di Bronzo. Non sono riusciti ad entrare nel medagliere gli atleti Daniele Cicero e Marco Cicero, alla loro prima esperienza di gara.

Soddisfatto il maestro Maiorana per i 9 podi conquistati e per l’ottima risposta tecnica/emotiva dei suoi ragazzi alla loro prima esperienza di gara.