Basket, l’Orsa Barcellona in campo oggi con il Gravina: il sesto posto è ormai in cassaforte

L’Orsa Barcellona gioca oggi l’ultimo match casalingo della stagione regolare contro il Gravina, ma scende in campo alle 19, conoscendo già la sua posizione definitiva nella griglia dei playoff promozione, che dopo l’ultima modifica assegnano tre posti per la nuova serie B interregionale.

La sconfitta dell’Alfa Catania contro la Fortitudo Messina ha infatti lasciato invariate le distanza con i barcellonesi, che devono ancora disputare il loro incontro, ma che hanno dalla loro parte il vantaggio dello scontro diretto, quando manca solo una giornata alla fine della prima fase del torneo. Gli orsacchiotti avranno quindi il vantaggio del fattore campo solo nel primo turno dei playoff proprio contro l’Alfa Catania, anch’essa ormai certa del settimo posto. Il Castanea è ormai sicuro del suo quinto posto, mentre sono ancora in bilico il terzo e quarto posto tra Basket School Messina e Fortitudo Messina, attualmente a pari punti, ma con i fortitudini in leggero vantaggio nella differenza canestri degli scontri diretti. Tutte da definire le altre tre posizioni che danno il pass per i playoff, con Dierre Reggio Calabria, Mastria Catanzaro e Cus Catania, che si giocano le ultime carte per ottenere il miglior piazzamento possibile. Sono fuori dai giochi Gravina, Vis Reggio Calabria ed Sb Gela.