L’IC Bastiano Genovese ricorda la Giornata dedicata alle vittime innocenti delle mafie

L’IC Bastiano Genovese, domani 21 marzo in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ha organizzato un momento di riflessione nell’aula magna dell’istituto.

Saranno ricordate le tante persone innocenti barbaramente uccise, vittime della violenza mafiosa, vittime di una logica di morte, alla quale noi vogliamo contrapporre la giustizia, la pace, la verità, i diritti, l’accoglienza, la libertà.

I ragazzi dell’istituto, guidato dalla dirigente Francesca Canale, leggendo i nomi della tante vittime di mafia, per tenerne viva la memoria. “Sarà un modo – scrivono i referenti dell’istituto – per sentirci un po’ più liberi dalle mafie, per prendere le distanze da ogni forma di mafia. La memoria è la porta verso un nuovo e migliore domani, perché un popolo che dimentica, un popolo senza passato non può avere futuro”.