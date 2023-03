Barcellona, presentati i prossimi appuntamenti al teatro Mandanici

Si è svolta stamattina la presentazione dei prossimi appuntamenti in programma al teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’assessore al Teatro Angelita Pino ha introdotto l’incontro che, più una conferenza stampa, è stata una presentazione aperta alla città, con la presenza nel foyer di tanti esponenti delle associazioni culturali e delle scuole di ballo, che saranno coinvolte nella stagione con i saggi di fine anno.

“Abbiamo voluto rilanciare il teatro Mandanici – ha dichiarato la Pino – consapevoli del ruolo centrale della cultura per la crescita della città. Abbiamo fatto alcune scelte che sono state criticate dai colleghi dell’opposizione, ma riteniamo di essere nel giusto, perchè il nostro obiettivo è quello di promuovere il territorio anche attraverso la cultura, creando una rete con le realtà imprenditoriali barcellonesi, così da far conoscere ed apprezzare le qualità della nostra città”. L’assessore Pino ha fatto riferimento alle contestazioni sollevate dai gruppi di minoranza sia sull’opportunità di anticipare la presentazione degli eventi, senza tenere conto delle modifiche al regolamento di concessione del teatro approvate dal Consiglio comunale, sia sulla richiesta d’intervento del collegio di revisori, per verificare la regolarità della spese sostenute nell’organizzazione della stagione teatrale.

Dopo l’assessore Angelita Pino, sono intervenuti l’assessore Roberto Molino, che ha sostenuto il sindaco Pinuccio Calabrò, impegnato a Roma, e il direttore artistico Alberto Munafò, collegato in videoconferenza, perchè impegnato in una tournee all’estero con il Coro Lirico Siciliano.

GLI APPUNTAMENTI

Tra i prossimi appuntamenti ci sono il musical “La grande occasione…chissà se va” con Fioretta Mari e Stefano Masciarelli, in programma venerdì 17 marzo e la commedia “O…TELLO O IO” con Francesco Paolantoni che sarà in scena giovedì 23 marzo.

Il musical sarà in scena anche domenica 2 aprile, alle 21:00, con “La Passione di Cristo”, spettacolo del progetto Tersicoreo, che accoglie circa sessanta realtà di tutta la Sicilia.

Il 15 aprile alle ore 21:00 ci sarà Simone Cristicchi in “Esodo”. Un racconto per voce, scritto con Jan Bernas, dove parole e immagini si legano insieme e raccontano una delle pagine più dolorose e poco conosciute della storia d’Italia.

Giovedì 20 aprile verrà messo in scena “Il Gatto con gli Stivali”, organizzato dall’Associazione Ascetur.

Il giorno successivo, il 21 aprile, ci saranno in scena i musicisti che hanno accompagnato uno dei tour dei Pink Floyd, il percussionista Gary Wallis, il sassofonista Scott Page e la corista Machan Taylor con “Pink Floyd – laser show”.

Sabato 22 aprile, sarà la volta del cabaret con Uccio De Santis e Nicole Parini, spettacolo prodotto dall’Arena Eventi. Venerdì 28 aprile ci sarà lo spettacolo in prosa “Bloccati dalla neve” con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere.

“Xverso European Tour”, in programma sabato 6 maggio, renderà omaggio al noto cantautore che ha fatto innamorare intere generazioni, Tiziano Ferro.

Evento tanto attesto, venerdì 12 maggio. La straordinaria Patty Pravo illuminerà il palcoscenico ripercorrendo le tappe della sua carriera.

Sabato 20 maggio si darà ancora spazio alla beneficienza con lo spettacolo “Anni senza fiato”, un omaggio ai magnifici brani del Pooh. Evento curato dall’Associazione “Il pane quotidiano”.

In programma anche il Concerto dell’Arma dei Carabinieri, previsto il 26 maggio.