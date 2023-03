La Nuova Igea Virtus si gode il primato dopo la vittoria sul Siracusa: sabato in campo con l’Acicatena

Smaltita la soddisfazione per la bella vittoria contro il Siracusa e la riconquista della vetta solitaria della classifica, la Nuova Igea Virtus non il tempo di sedersi sugli allori e già da domani inizierà a preparare il prossimo impegno di campionato, l’anticipo di sabato al D’Alcontres contro l’Acicatena.

Il tecnico Pasquale Ferrara: “Abbiamo vinto con il cuore e con la testa

Il tecnico giallorosso Pasquale Ferrara così commenta la prestazione della squadra contro la corazzata Siracusa, che ha provato a metterla in rissa per nascondere le difficoltà nell’affrontare il big match del girone B di Eccellenza. “La vittoria è stato meritata dai ragazzi, che ci hanno messo cuore e testa contro un avversario che poteva permettersi di lasciare in panchina giocatori che l’anno scorso giocavano in serie D. Ci abbiamo creduto di più fino alla fine e siamo stato premiati, davanti ad un pubblico che si è trasformato in un 12esimo uomo in campo, che ci ha trascinato”.

Ferrara analizza con lucidità i prossimi impegni di campionato: “La vittoria di ieri ci è servita per rimanere in corsa verso la promozione diretta, ma il punto di vantaggio a cinque giornate dalla fine non cambia gli equilibri di un torneo in cui saranno in tre a contendersi il primato con le stesse percentuali. Ci aspettano cinque battaglie e sarà importante più la testa e le motivazioni, che le gambe e la condizione fisica. La spunterà chi avrà più voglia di vincere, con la consapevolezza che per noi c’è anche da tenere in conto l’impegno di Coppa Italia, con l’opportunità di centrare il traguardo della semifinali. Da parte nostra dobbiamo dare il massimo in tutte le partite che mancano alla fine della stagione, per non avere alcun rimpianto. Il passato non conta più e dobbiamo guardare avanti, per regalare una grande gioia ai nostri eccezionali tifosi ed a tutta la società”.

Le immagini dei gol di Biondo e Franchina e la gioia dei tifosi

Ecco il programma delle tre squadre che si contenderanno il primato