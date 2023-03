Per la Nuova Igea Virtus è l’ultima chiamata contro la capolista Siracusa: servono i tre punti

La Nuova Igea Virtus affronta oggi il big match del D’Alcontres contro la capolista Siracusa con la consapevolezza di giocarsi l’opportunità di riaprire i giochi nella corsa per il primato nel girone B di Eccellenza.

La formazione del tecnico Pasquale Ferrara, dopo aver perso punti pensati nelle ultime settimane, non solo per le proprie responsabilità, dovrà cercare il riscatto per superare un Siracusa che arriva a Barcellona senza tifosi al seguito, ma con la possibilità di giocare la partita anche puntando sul pareggio, che di fatto metterebbe fuorigioco una della concorrenti dirette al promozione diretta.

Ricordiamo per i più distratti che si affronteranno due squadre costruite non certo con lo stesso obiettivo ad inizio stagione. Gli aretusei hanno speso tanto per allestire una squadra, che doveva puntare a dominare il campionato fino dalla prima giornata, ma hanno sbagliato tante scelte tecniche e solo grazie alla forze economica della società hanno praticamente ricostruito a dicembre un gruppo che per qualità tecnica può ben figurare anche in categoria superiore. La Nuova Igea Virtus, con un budget notevolmente inferiore, ha saputo allestire una rosa che fin dalla prima giornata, grazie ad alcune scelte vincenti, a partire dal bomber Idoyaga, ed allo spirito di appartenenza, ha saputo meritarsi sul campo la posizione che occupa, vincendo una Coppa Italia dilettanti e guidando la classifica del girone fino alla settimana scorsa.

La gara di oggi dirà se i giallorossi ed i suoi incredibili tifosi potranno continuare a sognare il salto di categoria, che sarebbe un premio meritato a tutta la dirigenza, capace con grandi sacrifici e tra mille difficoltà a mantenere viva la passione per il calcio nella città del Longano.

La gara inizierà alle 15 e sarà arbitro dal Sig. Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), con gli assistenti Giuseppe Corona di Marsala e FranzJoseph Grasso di Acireale.

