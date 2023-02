Merì, cancellata la sfilata di Carnevale per il lutto della tragica morte di Ayman Serti: proseguono le indagini a tutto campo

La tragedia della morte di Ayman Serti, il sedicenne trovato senza vita semicarbonizzato in una piazza di Merì, ha colpito la comunità meriese tanto da portare il sindaco Filippo Bonansinga ad annullare il programma di eventi organizzati domani pomeriggio in occasione del Carnevale, in segno di lutto.

Una scelta doverosa per un centro che ha accolto la famiglia del ragazzo, pienamente ingrata con la stessa comunità.

Sul fronte della indagini, i magistrati della Procura di Barcellona ed i carabinieri della Compagnia della città del Longano proseguono l’attività necessaria a fare piena luce sulla dinamica che hanno portato alla morte Ayman Serti. Tutte le piste continuano ad essere battute, senza trascurare alcun dettaglio. Dopo aver sentito i familiari del ragazzo e i docenti che lo hanno seguito nel suo percorso scolastico, si attendono il riscontro della perizia sul cellulare e l’esito dell’autopsia e dell’esame tossicologico, disposto come atto dovuto per verificare la presenza di sostanze dannose nel corpo di Ayman Serti. Gli investigatori stanno passando a setaccio la vita del sedicenne, sia in ambito scolastico, dove è emersa una sospensione per motivi disciplinari, sia nei rapporti con i coetanei nel tempo libero. L’obiettivo è dare una risposta certa ai familiari, che attendono si sapere come e perchè è morto il loro amato figlio.