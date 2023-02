L’Asd Robur di Barcellona ha donato quattro tv alla Neurochirurgia del Policlinico di Messina per

La società ciclistica Asd Robur Barcellona ha donato quattro televisori al Reparto di Neurochirurgia del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina.

La donazione è stata consegnata da una delegazione della società, presieduta da Antonino Ficarra, insieme al gruppo dirigenziale composto da Domenico Livoti, Delmiro Lombardo, Piero Mirabile, Lorenzo Munafò e Tonino Munafò.

La Cerimonia si è tenuta stamattina presso il reparto di Neurochirurgia del Policlinico alla presenza del Prof. Filippo Angileri, della Dott.ssa Maria Caffo e dell’intera equipe medica e paramedica.

L’idea di donare proprio quattro televisori è nata dopo il ricovero di uno dei soci dell’Asd Robur Barcellona, dopo un malore durante una pedalata che ne aveva messo a rischio la vita. Durante la degenza aveva notato l’assenza dei televisori nelle stanze, utili ad accompagnare le giornate dei pazienti ricoverati. La società sportiva ha così voluto ringraziare l’equipe del reparto, per il loro impegno quotidiano al servizio dei malati, con una donazione frutto dei fondi raccolti attraverso due eventi organizzati nel 2022, la pedalata ecologica “Pedala con Noi” svolta per le vie di Barcellona Pozzo di Gotto e il Gran Gala Robur riservato ai soci in cui è stata effettuata una pesca di beneficienza.

“Si tratta di un piccolo gesto di riconoscimento – ha dichiarato il Presidente della Robur, Antonino Ficarra – per un reparto di eccellenza della nostra Sanità, un pensiero per i pazienti al fine di sostenerli nelle proprie sofferenze”.