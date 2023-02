Safer Internet Day: celebrato all’I.I.S. Medi la giornata di sensibilizzazione e prevenzione

Promuovere negli allievi un uso più consapevole di internet e prevenire il Cyberbullismo: questo l’obiettivo programmatico dell’IIS Liceo Medi, scuola dotata dal 2020 di un documento di e-policy, generato in cooperazione con Generazioni Connesse- MIUR, che ha celebrato il Safer Internet Day con un incontro- dibattito nell’Aula Magna del Plesso Valli.

“La rete- dichiara la Dirigente Scolastica dell’IIS Medi prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie- influenza la vita di tutti noi e in particolare dei giovani; sicuramente offre opportunità di conoscenza e di crescita ma può esporre a dei rischi. Per questo la scuola deve intervenire per offrire percorsi educativi efficaci sull’uso consapevole di Internet. L’educazione digitale è l’unico strumento efficace a disposizione di studenti, docenti e genitori per prevenire e/o affrontare le situazioni più complesse. In questo percorso educativo si colloca la celebrazione del Safer Internet Day che fa ormai parte del curricolo della scuola”.

L’evento ha avuto come target gli alunni del biennio di tutti gli indirizzi dell’istituzione scolastica – grazie alla diretta in streaming che ha consentito la partecipazione degli allievi di tutti i restanti plessi.

“La Giornata Mondiale per la sicurezza in rete, istituita dalla Commissione Europea nel 2003- ha precisato nell’apertura dei lavori l’Ambasciatrice Scuola e docente referente per il cyberbullismo all’IIS Medi Maria Anversa Grasso – festeggia quest’anno la ventesima edizione ed è celebrata in 150 Paesi nel mondo. L’evento nel nostro istituto è in coerenza con altre iniziative in corso come la candidatura per eTwinning school, l’attenzione a tematiche come la netiquette e il rispetto del copyright nei progetti Erasmus ed eTwinning ed il curricolo di Educazione Civica ”.

Durante l’incontro la tematica della prevenzione e del contrasto al Cyberbullismo è stata analizzata da diverse angolazioni dai vari relatori. L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Barcellona P.G., l’avvocato Viviana Dottore, è intervenuta al dibattito con un focus giuridico sui reati informatici e sulla Legge n.71 del 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Il professore Claudio Rosanova, Vicario del Medi ed Animatore Digitale, partendo dalla storia toccante di Carolina Picchio, prima vittima del cyberbullismo in Italia, si è soffermato sull’importanza dell’Educazione Digitale ed ha consegnato all’auditorio il Decalogo per un uso corretto di Internet. Padre Giuseppe Currò, docente di Religione del Medi, ha sottolineato il ruolo di supporto della Chiesa quale Agenzia Educativa, come la Scuola e la Famiglia, nella lotta al cyberbullismo; non a caso un apposito Osservatorio è stato creato al Vaticano per volontà di Papa Francesco. La pedagogista familiare Valentina Ilacqua ha instaurato con gli alunni presenti un proficuo dibattito per offrire spunti di riflessione sull’importanza dell’ascolto e del dialogo con la famiglia, gli esperti e gli educatori e sull’uso corretto dei social network, mettendo in guardia contro l’eccessiva fiducia dei giovani nei confronti di tali mezzi di comunicazione e l’ostentazione delle proprie emozioni.