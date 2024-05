“Ricatto Montante”, presentato a Milazzo il libro del giornalista Enzo Basso

Grazie ad una recensione del Prof. Dott. Diego Celi, la nostra testata ne aveva già parlato. “Ricatto Montante” di Enzo Basso narra il viaggio nel “ventre molle del potere nazionale”.

“Ricatto Montante” di Enzo Basso: la recensione del Professor Diego Celi – 24live.it

Un libro con 9 capitoli dedicato al racconto del malaffare che conclude la trilogia “Giustiziamara” e del “Caso Palamara”. In una presentazione molto partecipata al Palazzo D’Amico di Milazzo, Enzo Basso, l’ex presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra e Raffaele Manduca, professore associato dell’Università di Messina, dopo l’introduzione di Pino Privitera e con la puntuale moderazione di Diego Celi, “Ricatto Montante” ha destato l’attenzione dei presenti ed è stata luogo di importanti riflessioni.

All’alba delle Elezioni Europee, in un contesto in cui cambiano gli schemi e sono palesi le nuove esigenze dei cittadini, la presentazione del libro si è trasformata in un’ottima occasione di confronto per pensare “la politica”, per essere consapevoli del contesto in cui viviamo e delle criticità del nostro Paese, che oggi più che mai avrebbe bisogno di cittadini vigili sui propri diritti.

Le interviste a Nicola Morra ed Enzo Basso