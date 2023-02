Barcellona, nuova interrogazione sull’aumento delle indennità: chiesta la restituzione del 2022 e la modifica delle procedure per gli anni successivi

Il consigliere comunale di Forza Italia Tommaso Pino torna alla carica sulla vicenda dell’aumento delle indennità di carica.

L’esponente della componente di Forza Italia ormai all’opposizione rispetto alla Giunta Calabrò, ha ricordato che l’emendamento all’approvazione della Legge di stabilità regionale ha previsto il finanziamento di una parte dell’aumento previsto della legge, lasciando il 50 per cento dell’onere a carico delle casse comunali.

“Abbiamo chiesto al sindaco Pinuccio Calabrò, davanti all’intervento del legislatore regionale relativo agli anni 2023 e seguenti, se non ritenga opportuno procedere immediatamente alla restituzione degli aumenti di indennità percepiti per l’anno 2022 da parte della giunta e del presidente del Consiglio comunale, anche alla luce della mozione approvata dal consiglio comunale che impegna l’amministrazione a non gravare sul bilancio comunale per l’aumento delle proprie indennità. Allo stesso modo abbiamo chiesto, davanti al mutato quadro normativo che consenta di avvalersi di parziale contributo regionale, di avvalersi dell’opzione di aumento delle indennità prevista dal legislatore regionale utilizzando le sole risorse regionali, senza attingere ai fondi comunali, o ancor meglio di rinunciare del tutto all’aumento delle indennità”.