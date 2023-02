Barcellona, domani in consiglio comunale l’elezione del nuovo vice presidente

Il Consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella seduta in programma domani sera, al primo punto all’ordine del giorno affronterà il tema dell’elezione con scrutinio segreto del nuovo vice presidente, dopo le dimissioni del consigliere di Fratelli d’Italia, Carmelino Giunta.

L’esito della votazione appare al momento incerto, con una nuova maggioranza consiliare chiamata alla prima verifica in aula. Dall’amministrazione comunale sarebbe arrivata l’indicazione di affidare alle valutazioni dell’aula la scelta del nuovo vice presidente. L’ipotesi sarebbero due al momento, quella della nuova maggioranza che si compatta su un unico nominativo, espressione dei gruppi che appoggiano la giunta Calabrò, oppure quello di un voto svincolato dell’appartenenza politica, che potrebbe premiare anche un esponente dell’opposizione. In quest’ultimo caso la nuova maggioranza eviterebbe il rischio di una brutta figura, in caso di mancata elezione del suo rappresentante, e lascerebbe all’opposizione il ruolo di vice presidente, che ricordiamolo entra in campo solo in assenza del presidente durante la seduta consiliare per guidare i lavori in aula. Resta da capire se l’opposizione sarebbe pronta ad accettare questo ruolo.

All’ordine del giorno di domani ci sono anche i riconoscimenti di cinque debiti fuori bilancio, legati all’interventi di somma urgenza eseguiti durante l’alluvione dell’agosto 2020.