Barcellona, il 17 luglio in consiglio il piano economico finanziario dei rifiuti e le tariffe Tari 2024-2025

Il presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino ha convocato mercoledì 17 luglio alle ore 19 una seduta del consiglio comunale per discutere ed approvare il piano economico finanziario dei rifiuti e le tariffe Tari 2024-2025.

Il provvedimento, su disposizioni dell’Arera (Autorità Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente), deve essere approvato entro il termine del 20 luglio. In un clima di alta tensione nei rapporti tra maggioranza ed opposizione nel civico concesso, si preannuncia un’accesa discussione ed un esito non certo scontato sul voto della proposta di delibera.